Mattarella atteso alla cerimonia per i 120 anni della CGIL a Milano

Landini: “Ci battiamo per un mondo fondato sulla giustizia sociale”

"Abbiamo 120 anni – ha affermato - stiamo molto bene e abbiamo voglia di andare avanti con molta forza". "Il lavoro non si cancella, le persone non si cancellano, i segretari passano, ma la Cgil e il lavoro restano e ci battiamo per affermare davvero un mondo che sia fondato sulla giustizia sociale". "Oggi non è così – ha proseguito Landini - ma noi non abbiamo perso la speranza". Al centro della celebrazione c'è il legame tra i 'padri fondatori' e il mondo del lavoro di oggi e di domani in un momento di "grandissimo cambiamento" legato all'intelligenza artificiale, al clima e al quadro geopolitico.