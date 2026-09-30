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Mattarella atteso alla cerimonia per i 120 anni della CGIL a Milano

Politica

Alla Scala di Milano il Capo dello Stato chiuderà la due giorni di celebrazioni del sindacato

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Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l’occasione la Cgil si trasferisce alla Scala. A fare il punto sullo stato di salute del sindacato, nell’ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione, è stato il segretario generale Maurizio Landini che dall'ex-Innocenti, tra le prime fabbriche di auto a soccombere al declino del settore, ha parlato della buona salute della Cgil. 

Landini: “Ci battiamo per un mondo fondato sulla giustizia sociale”

"Abbiamo 120 anni – ha affermato - stiamo molto bene e abbiamo voglia di andare avanti con molta forza". "Il lavoro non si cancella, le persone non si cancellano, i segretari passano, ma la Cgil e il lavoro restano e ci battiamo per affermare davvero un mondo che sia fondato sulla giustizia sociale". "Oggi non è così – ha proseguito Landini - ma noi non abbiamo perso la speranza". Al centro della celebrazione c'è il legame tra i 'padri fondatori' e il mondo del lavoro di oggi e di domani in un momento di "grandissimo cambiamento" legato all'intelligenza artificiale, al clima e al quadro geopolitico.

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