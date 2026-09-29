Pier Luigi Bersani compie 75 anni: storia e carriera politica

Dal Partito comunista italiano, passando per i Democratici di sinistra, fino al Partito democratico, dove è ritornato dopo una parentesi scissionista che lo ha portato ad aderire ad Articolo 1 fino al suo scioglimento: Pier Luigi Bersani compie 75 anni e ha attraversato la storia della sinistra italiana. Sebbene oggi non rivesta incarichi parlamentari, è una figura di riferimento per il Partito democratico e una voce attiva nel dibattito.

Gli inizi

Nato a Bettola in provincia di Piacenza il 29 settembre del 1951, cresce in una famiglia dedita all’artigianato e di orientamento cattolico. Si laurea con lode nel 1975 in filosofia all’università di Bologna. Iscritto giovanissimo al Partito comunista italiano, ricopre ruoli locali. A convincerlo ad aderire al PCI è la figura di Berlinguer e in particolare un discorso rivolto dal segretario comunista ai giovani: “Entrate e cambiateci". Dopo una parentesi da insegnante, si dedicherà completamente alla vita politica. Nel 1980 viene eletto consigliere regionale per l’Emilia Romagna. Nello stesso anno si sposa con la farmacista Daniela Ferrari, dalla quale avrà due figlie. Con lo scioglimento del PCI e la svolta della Bolognina di Achille Occhetto del 1991, entra nel Partito Democratico della Sinistra, poi diventato Democratici di Sinistra. La formazione si dissolve nel 2007. Farà poi parte del "Comitato del 14 ottobre" insieme ad altri 45 rappresentanti politici e della società civile per la costituzione del Partito democratico.

Da consigliere regionale ai ministeri

Nel 1993 diventerà presidente della Regione, confermato nelle elezioni regionali del 1995 con elezione diretta. Nel 1996 si dimette per accettare l’incarico nazionale di ministro dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo che ricoprirà fino al 1999 nei governi Prodi e D'Alema. Riveste poi la carica di ministro dei Trasporti e della Navigazione nel secondo governo D'Alema e nel secondo governo Amato. Questi anni ministeriali sono segnati dalla riforma del commercio del 1998 e dalle liberalizzazioni del biennio 2006-2007 sul fronte di banche, assicurazioni e utenze, anche note come “decreti Bersani”. Nel 2001 entra alla Camera come deputato e poi nel 2004 inizia la sua carriera politica in Ue con l’elezione nel Parlamento europeo. Tornerà poi alla Camera con le politiche del 2006. Nel secondo governo Prodi (2006-2008) è stato ministro dello Sviluppo economico.