Seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria-Locri: i seggi hanno aperto alle 7 e chiudono alle 15, subito dopo iniziano gli scrutini. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23 l’affluenza si è fermata al 14,97%: quattro anni fa il dato definitivo era al 49,4%. La consultazione interessa 71 comuni, dopo le dimissioni dell’azzurro Francesco Cannizzaro (eletto sindaco di Reggio)
Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria-Locri: le urne hanno riaperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23 l’affluenza si è fermata al 14,97%.
Le elezioni suppletive
Le suppletive alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Il voto è stato diviso in due giornate, domenica 27 settembre dalle 7 alle 23 e oggi - lunedì 28 – dalle 7 fino alle 15.
L’affluenza
Ieri, alle ore 23 del primo giorno di voto, l’affluenza si è fermata al 14,97%. Quattro anni fa, quando però si votava in un solo giorno, alle 23 l’affluenza definitiva era stata del 49,4%. Dei 345.788 aventi diritto, 58.729 sono residenti all'estero e questo incide sulla percentuale dell'affluenza.
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L’attenzione della politica nazionale
Sulle consultazioni reggine, comunque, resta alta l'attenzione della politica nazionale soprattutto dopo la discesa in campo di Roberto Vannacci: a poche ore dalla presentazione delle liste, infatti, c’è stata la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta, che era capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Per Vannacci questo è il primo test reale con le urne. Il suo obiettivo è erodere voti al centrodestra - che candida il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi - magari riuscendo a far vincere il primario di cardiologia Frank Benedetto, espressione del campo largo che racchiude tutte le opposizioni da M5S a Italia Viva. Il quarto candidato è Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare.
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