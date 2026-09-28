Seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria-Locri: i seggi hanno aperto alle 7 e chiudono alle 15, subito dopo iniziano gli scrutini. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23 l’affluenza si è fermata al 14,97%: quattro anni fa il dato definitivo era al 49,4%. La consultazione interessa 71 comuni, dopo le dimissioni dell’azzurro Francesco Cannizzaro (eletto sindaco di Reggio) ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria-Locri: le urne hanno riaperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23 l’affluenza si è fermata al 14,97%.

Le elezioni suppletive Le suppletive alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Il voto è stato diviso in due giornate, domenica 27 settembre dalle 7 alle 23 e oggi - lunedì 28 – dalle 7 fino alle 15. L’affluenza Ieri, alle ore 23 del primo giorno di voto, l’affluenza si è fermata al 14,97%. Quattro anni fa, quando però si votava in un solo giorno, alle 23 l’affluenza definitiva era stata del 49,4%. Dei 345.788 aventi diritto, 58.729 sono residenti all'estero e questo incide sulla percentuale dell'affluenza. Vedi anche Suppletive Reggio Calabria, alle 23 affluenza al 14,97%