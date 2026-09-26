Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un’immagine modificata della deputata di Forza Italia, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: "Un vero e proprio schifo, sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia". Tajani: "L'attacco è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato"

Ancora una polemica sul leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che ha pubblicato una foto ritoccata di Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, deputata di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La cornice è quella delle elezioni suppletive a Reggio Calabria, dove il candidato di Fn Domenico Giannetta è in corsa contro - fra gli altri - il candidato del centrodestra Fabio Roscioli.

L’immagine modificata

Nella foto pubblicata su Facebook da Vannacci, Matilde Siracusano è seduta accanto a Fabio Roscioli e a Claudio Lotito, senatore di FI e patron della Reggina. La sottosegretaria appare nell’immagine con una profonda scollatura, che però nella foto originale della deputata di FI - presa da Facebook - non esiste perché sotto la giacca floreale indossa una maglietta bianca. "Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale", è la scritta che accompagna l'immagine, del tutto creata a partire da altre foto.

Siracusano valuta di presentare una denuncia

"Agli attacchi sessisti sono abituata, ma questo francamente è un inedito. Un vero e proprio schifo che va arginato", ha commentato Matilde Siracusano all'Adnkronos. "Ripeto, di attacchi di questo genere ne ho subiti e ho le spalle abbastanza larghe - aggiunge - ma qui siamo in presenza di una deriva che va arginata, soprattutto per proteggere le persone più deboli di fronte a fenomeni di questo tipo". "Usare l'intelligenza artificiale per spogliare una donna, con la volontà evidente di denigrare una donna, è un problema gigantesco per tutti, è un qualcosa di uno squallore infinito, ancora più deplorevole e grave se a farlo è qualcuno che si candida ad essere un leader politico. Tra l'altro non sono mai stata eletta in Calabria né sono intenzionata a candidarmi, Vannacci mi attacca solo perché sono la compagna del presidente della Regione?". "Vannacci - sottolinea ancora Siracusano - si confronti su come trasferire risorse sul territorio, visto che nella mia attività politica sono stata capace di farlo, su quelle che sono le procedure parlamentari, piuttosto che impostare la campagna elettorale ricorrendo a queste schifezze". La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento sta valutando l'ipotesi di "presentare una denuncia, soprattutto per spirito di servizio nei confronti di persone più deboli che possono essere destinatarie di attacchi di questo tipo e anche per evitare un rischio di assuefazione dinanzi ad episodi come questo. E poi sicuramente per noi legislatori si pone un problema più generale per fermare questo abuso più che uso dell'intelligenza artificiale. Interventi ci sono stati ma evidentemente non sono ancora sufficienti".

Occhiuto: "Chi per fare politica ritocca il corpo di una donna ha già perso"

"Roberto Vannacci attacchi pure Forza Italia o me, se pensa che possa servirgli per le elezioni suppletive, che sono a Reggio Calabria e non in Sassonia. Si confronti sul merito, sui contenuti, sul futuro dei nostri territori e del Paese, se ne è capace, con me o anche con Matilde Siracusano - attacca Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia e compagno di Siracusano - Ma chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare. Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani".