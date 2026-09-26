Vannacci, è polemica sulla foto ritoccata della sottosegretaria di FI Matilde SiracusanoPolitica
Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un’immagine modificata della deputata di Forza Italia, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: "Un vero e proprio schifo, sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia". Tajani: "L'attacco è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato"
Ancora una polemica sul leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che ha pubblicato una foto ritoccata di Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, deputata di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La cornice è quella delle elezioni suppletive a Reggio Calabria, dove il candidato di Fn Domenico Giannetta è in corsa contro - fra gli altri - il candidato del centrodestra Fabio Roscioli.
L’immagine modificata
Nella foto pubblicata su Facebook da Vannacci, Matilde Siracusano è seduta accanto a Fabio Roscioli e a Claudio Lotito, senatore di FI e patron della Reggina. La sottosegretaria appare nell’immagine con una profonda scollatura, che però nella foto originale della deputata di FI - presa da Facebook - non esiste perché sotto la giacca floreale indossa una maglietta bianca. "Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale", è la scritta che accompagna l'immagine, del tutto creata a partire da altre foto.
Siracusano valuta di presentare una denuncia
"Agli attacchi sessisti sono abituata, ma questo francamente è un inedito. Un vero e proprio schifo che va arginato", ha commentato Matilde Siracusano all'Adnkronos. "Ripeto, di attacchi di questo genere ne ho subiti e ho le spalle abbastanza larghe - aggiunge - ma qui siamo in presenza di una deriva che va arginata, soprattutto per proteggere le persone più deboli di fronte a fenomeni di questo tipo". "Usare l'intelligenza artificiale per spogliare una donna, con la volontà evidente di denigrare una donna, è un problema gigantesco per tutti, è un qualcosa di uno squallore infinito, ancora più deplorevole e grave se a farlo è qualcuno che si candida ad essere un leader politico. Tra l'altro non sono mai stata eletta in Calabria né sono intenzionata a candidarmi, Vannacci mi attacca solo perché sono la compagna del presidente della Regione?". "Vannacci - sottolinea ancora Siracusano - si confronti su come trasferire risorse sul territorio, visto che nella mia attività politica sono stata capace di farlo, su quelle che sono le procedure parlamentari, piuttosto che impostare la campagna elettorale ricorrendo a queste schifezze". La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento sta valutando l'ipotesi di "presentare una denuncia, soprattutto per spirito di servizio nei confronti di persone più deboli che possono essere destinatarie di attacchi di questo tipo e anche per evitare un rischio di assuefazione dinanzi ad episodi come questo. E poi sicuramente per noi legislatori si pone un problema più generale per fermare questo abuso più che uso dell'intelligenza artificiale. Interventi ci sono stati ma evidentemente non sono ancora sufficienti".
Occhiuto: "Chi per fare politica ritocca il corpo di una donna ha già perso"
"Roberto Vannacci attacchi pure Forza Italia o me, se pensa che possa servirgli per le elezioni suppletive, che sono a Reggio Calabria e non in Sassonia. Si confronti sul merito, sui contenuti, sul futuro dei nostri territori e del Paese, se ne è capace, con me o anche con Matilde Siracusano - attacca Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia e compagno di Siracusano - Ma chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare. Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani".
Approfondimento
Perché Salvini dovrebbe opporsi all'alleanza con Vannacci?
La rabbia di Forza Italia
"L'attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale", ha scritto su X il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. "Evidentemente qualcuno ha pensato che, non trovando 'donne senza gonna', ci pensasse l'IA a ritoccare i vestiti e scoprire le colleghe. Un intento e un risultato del tutto avvilenti, squalificanti prima di tutto per chi ci ha provato", rincara Paolo Emilio Russo, capogruppo di FI in commissione Affari Costituzionali alla Camera. "Manipolare l'immagine di una donna in politica, alterandone l'abbigliamento e pubblicando una foto falsificata, è semplicemente indecoroso. E lo è per chi lo fa. Non è umorismo, non è ironia, non è campagna elettorale: è mancanza di rispetto verso una persona, verso un'istituzione e verso il Paese", aggiunge Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Questo episodio racconta perfettamente il 'mondo al contrario' di Vannacci: un mondo in cui la manipolazione prende il posto della verità, l'attacco personale sostituisce il confronto sui contenuti e una donna viene giudicata per un'immagine artificiosamente costruita invece che per il lavoro che svolge nelle istituzioni. Quando mancano gli argomenti, si ricorre alle caricature. Quando manca la politica, si tenta di umiliare l'avversario. È un metodo indecente, di pessimo gusto, al quale taluni attingono senza alcuno scrupolo - dice la presidente dei senatori azzurri, Stefania Craxi - ma il punto non è una fotografia. Il punto è la deliberata alterazione della realtà a fini politici. Modificare l'immagine di una donna per colpirla è un espediente per alimentare stereotipi, sessismo e disinformazione. Per questo diventa urgente arrivare alle prossime competizioni elettorali con regole più chiare e più rigorose sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale".
Leggi anche
Vannacci a Sky TG24: “Non voteremo questa legge elettorale". VIDEO
La solidarietà degli alleati
Solidarietà anche da Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati: "Se ancora ci fosse qualche dubbio sul maschilismo di Roberto Vannacci e del suo partito, ora è caduto. Per schernire il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, Vannacci pubblica una foto della sua compagna, la Sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. È un'aggressione intollerabile e un atto di bullismo sessista senza precedenti nella nostra politica. Nessuno si sognerebbe mai di pubblicare foto manipolate della moglie e delle figlie di Vannacci per attaccarlo politicamente. L'idea della donna che il generale propone è inaccettabile e, per quanto mi riguarda, rappresenta uno degli aspetti più pericolosi del suo programma politico". "Manipolare una foto per mostrare una persona in abiti più succinti rispetto alla realtà è indegno - commenta Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento - Futuro Nazionale in questa occasione ha colpito in modo indecoroso Matilde Siracusano, collega seria e preparata che quotidianamente mi affianca al dicastero, a cui mando un forte abbraccio. La foto modificata si commenta da sola e qualifica chi l'ha prodotta e pubblicata".
Leggi anche
Vannacci su Tajani: "Donna con gonna corta o lunga? Preferisco senza"
I messaggi delle opposizioni
E non mancano i messaggi di sostegno delle opposizioni. "Da Vannacci solo squallore e volgarità. La sua non è critica politica ma sessismo più becero usato come arma contro una donna. A Matilde Siracusano la mia piena solidarietà", scrive in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Ancora una volta Vannacci si rende protagonista di un'aggressione politica inaccettabile, che utilizza ancora una volta il sessismo e la denigrazione personale come strumenti di attacco. A Matilde Siracusano va la mia piena solidarietà e vicinanza", attacca anche Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.
Leggi anche
Supermedia Youtrend: Vannacci non cresce più come prima (ma supera FI)
Ansa/Sky TG24
Sondaggio, Schlein in vantaggio in caso di primarie centrosinistra
La leader dem è in vantaggio come possibile candidata a presidente del Consiglio per il campo largo, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, sia ipotizzando uno scenario di alta affluenza che di bassa affluenza alle primarie: nel primo caso è al 31%, nel secondo supera il 38%. Nel centrodestra, il 51% degli elettori è favorevole a un'alleanza con Vannacci. Cala il giudizio sull'operato del governo Meloni. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24