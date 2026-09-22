Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vannacci a Sky TG24: “Non voteremo questa legge elettorale, non ci piace”. VIDEO

Politica

Il leader di Futuro nazionale, ospite a Start, ha risposto alle domande di Giovanna Pancheri. "La sporca dozzina cresce. Ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo, è essere incisivi nel Parlamento", ha detto. Sulla riforma della legge elettorale: "Sembra fatta per contrastare me e non per fare un servizio ai cittadini". Sul tema scuola: utile "porre un limite alla presenza degli alunni stranieri, del burqua o del nijab. Sono contento che questa alleanza di governo ci abbia seguito almeno su questa strada"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Roberto Vannacci è stato ospite a Start, su Sky TG24: il leader di Futuro nazionale ha risposto alle domande di Giovanna Pancheri su vari temi. "La sporca dozzina cresce. Ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo, è essere incisivi nel Parlamento", ha detto. Sulla riforma della legge elettorale: "Non ci piace e non la voteremo. Sembra fatta per contrastare me e non per fare un servizio ai cittadini". Sul tema scuola: utile "porre un limite alla presenza degli alunni stranieri, del burqua o del nijab. Sono contento che questa alleanza di governo ci abbia seguito almeno su questa strada".

Vannacci: "La sporca dozzina cresce, obiettivo è essere incisivi"

"Il nostro obiettivo non è quello di fare un gruppo parlamentare. Il nostro obiettivo è quello di fare la politica di Futuro nazionale, di portare avanti i nostri principi, ideali e valori, di essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti", ha detto Vannacci. Con l'ingresso di Calderone da Forza Italia, ha spiegato, "siamo arrivati a nove, come i gironi infernali. Quindi il decimo sarà il diavolo in persona... La sporca dozzina cresce".

Vedi anche

Supermedia Youtrend: Vannacci non cresce più come prima (ma supera FI)

Sulla legge elettorale: "Non la voteremo"

Tra i temi, anche la riforma della legge elettorale. "Noi siamo coerenti: se abbiamo detto che non votiamo questa legge elettorale, non la voteremo", ha ribadito Vannacci. Secondo Vannacci, è una legge che "con queste preferenze farlocche, non consente di dare sovranità a nessuno". Citando un sondaggio di YouTrend, Vannacci ha fatto osservare che "il 95% dei rappresentanti verranno nominati dalle segreterie e solo il 5% dai cittadini". Poi ha insistito: "Questa legge non ci piace e non la voteremo. Poi vedremo le evoluzioni se sarà approvata. Ma è una legge che sembra fatta per contrastare Vannacci e non per fare un servizio ai cittadini".

Vedi anche

Legge elettorale, al via alla Camera l'ultimo step della riforma

Sui soldi all'Ucraina: "Potevano essere utilizzati in Italia"

Un passaggio anche sugli aiuti a Kiev (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSA). "All'Ucraina abbiano destinato 4-5 miliardi (poi corretti a 3,5 miliardi, ndr) di contributi diretti senza vedere quelli indiretti. Queste risorse, se non mandate in Ucraina, potrebbero essere utilizzate in Italia", ha detto Vannacci. E ancora: "Se mettiamo tutto insieme si parla di una somma estremamente elevata che preferirei dare alle nostre famiglie. Anche rivedere il Patto di Stabilità preferirei farlo non per l'Ucraina, ma per intervenire sul costo dell'energia, per gli aiuti alle famiglie, per l'industria e le piccole e medie imprese". E invece, ha continuato Vannacci, quei soldi sono "spesso finiti in cessi d'oro, serate con prostitute e corruzione".

Su Tajani: "Gonna lunga o corta? Una donna la preferisco senza"

Prima di concludere l'intervista, Vannacci ha detto la sua anche sulla polemica nata dopo le parole del ministro e vicepremier Antonio Tajani. Dal palco di "Itaca", Tajani aveva spiegato che al figlio consiglierebbe di sposare una "ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia" (VIDEO). Frasi che sono subito rimbalzate sui social, diventando un caso. Sulla questione, Vannacci oggi ha commentato: "Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna".

Vedi anche

Tajani e la "scelta della moglie": "Mai pensato di offendere le donne"
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Torino, tensioni tra forze dell’ordine e presidio anti-Vannacci

Nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia Fsp, alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell’ordine, che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione. Al convegno una donna ha contestato Vannacci gridando: “L’Italia è un Paese laico”

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Salvini: "A Congresso conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro"

Politica

Il leader della Lega, al termine del Consiglio federale, in cui si è discusso del Congresso...

Mattarella ad Amatrice: "La scuola è aperta a tutti"

Politica

Il presidente della Repubblica ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno...

Tajani e la "scelta della moglie": "Mai pensato di offendere le donne"

Politica

Il ministro degli Esteri torna sulla metafora con cui, dal palco di "Itaca" a Formello, aveva...

Università, Bernini: "Posti letto passati da 40mila a 113mila"

Politica

"Ai 40mila posti già esistenti si aggiungono circa 10mila realizzati attraverso il precedente...

Beppe Grillo: "Non ho il potere né le facoltà per fondare un partito"

Politica

Il fondatore del Movimento 5 stelle fa chiarezza nel corso della puntata di Pulp podcast che lo...

Politica: I più letti