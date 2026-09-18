Torino, tensioni tra forze dell’ordine e presidio anti-Vannacci

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Vannacci a Torino, tensioni tra forze dell’ordine e presidio anti-Futuro Nazionale

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Nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia Fsp, alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell’ordine, che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione. Al convegno una donna ha contestato Vannacci gridando: “L’Italia è un Paese laico”

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