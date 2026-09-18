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Palermo, rapina a Trappeto: tre ladri picchiano e derubano coppia di anziani in casa

Cronaca
©Ansa

I malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di due ottantenni, costringendoli a consegnare contanti, gioielli, bancomat e pin. Indagano i carabinieri

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Sono entrati nella casa di due ottantenni, marito e moglie, li hanno picchiati e si sono fatti consegnare soldi, gioielli, bancomat e pin. A compiere la violenta rapina durante la scorsa notte a Trappeto, nel Palermitano, sono stati tre malviventi, armati e travisati.

La coppia in ospedale in condizioni non gravi

I due coniugi sono stati trasferiti in ospedale dai sanitari del 118. Nonostante le percosse e i traumi le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sulla rapina indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

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