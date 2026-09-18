Strage di Castel d’Azzano, a processo i tre fratelli Ramponi

I fratelli Ramponi rinviati a giudizio per strage

La decisione è stata presa dalla Gup Beatrice Marini, davanti alla quale si è presentato solo Franco Ramponi, 66 anni, mentre Dino (64enne) e Maria Luisa (60 anni) sono rimasti rispettivamente nel carcere di Trento e in quello di Vicenza. Il processo si aprirà il 26 ottobre prossimo davanti al collegio presieduto da Raffaele Ferraro. La Gup ha rigettato tutte le richieste delle difese, relative a una perizia in incidente probatorio sulla capacità di intendere e volere dei tre fratelli. Respinta anche l'istanza dell'avvocato Enrico Bastianello, che difende Dino Ramponi, di non luogo a procedere per strage perché il suo assistito era fuori dal casolare al momento dell'esplosione. In aula anche alcuni feriti dalla deflagrazione e alcuni parenti delle vittime. "Abbiamo piena fiducia nella magistratura - ha detto Fredile Bernadello, papà del 36enne Davide - sia inquirente, sia giudicante. Non posso dire che siamo soddisfatti perché quello che succederà in Tribunale non potrà certo restituirci il nostro Davide, però siamo fiduciosi in una giusta sentenza".