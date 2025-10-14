Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri

Cronaca

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Già nel 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas

ascolta articolo

I tre fratelli che hanno fatto esplodere un casolare nel Veronese, uccidendo tre carabinieri, già in passato avevano messo in atto una serie di azioni "gravemente pericolose per la propria incolumità e per la sicurezza pubblica" per impedire l'accesso all'immobile occupato. Lo riportano fonti investigative. Nel 2024 infatti c'era stato un tentativo di sgombero nel casolare a Castel D'Azzano

I precedenti episodi

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio. Sempre un anno fa uno dei tre fratelli si cosparse di benzina minacciando di darsi fuoco. 

Approfondimento

Esplosione a Castel d'Azzano, chi erano i tre carabinieri morti

Esplosione a Castel D'Azzano, morti i tre carabinieri
Il casolare distrutto

Cronaca: Ultime notizie

Macerata, sommerso dalla terra mentre lavora in cava: operaio morto

Cronaca

Incidente sul lavoro nelle Marche. Un operaio di 48 anni  è morto mentre stava lavorando ocn...

Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli che hanno causato la tragedia

Cronaca

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e...

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni

Cronaca

Quattro volte campione del mondo, era malato dal 2015. La sua palestra alle porte di Milano, era...

Bernardini De Pace: "Se Ambrogino andrà a Flotilla restituirò il mio"

Cronaca

In una lettera rivolta al sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'avvocata Annamaria Bernardini De...

Esplosione a Castel d'Azzano, Mattarella: "Sconcerto e dolore"

Cronaca

"In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma e sentimenti di...

Cronaca: i più letti