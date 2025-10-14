Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli che hanno causato la tragedia

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Già nel 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas

I precedenti episodi

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio. Sempre un anno fa uno dei tre fratelli si cosparse di benzina minacciando di darsi fuoco.