Davanti alla sede della Municipalità, in cui si tiene il Consiglio comunale speciale sulla Coppa America con il sindaco Gaetano Manfredi, si sono radunati un centinaio di manifestanti: alcuni di loro hanno sfondato le barriere di agenti. Un poliziotto è stato ferito alla testa ascolta articolo

Momenti di tensione si sono registrati a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, durante il Consiglio comunale speciale sulla Coppa America. Davanti alla sede della Municipalità, in cui si tiene la riunione con il sindaco Gaetano Manfredi sull’America's Cup, si sono radunati un centinaio di manifestanti: alcuni di loro hanno sfondato le barriere di agenti. Un poliziotto è stato ferito alla testa.

I manifestanti I manifestanti, di fronte alla Municipalità di Bagnoli, hanno esposto cartelli contro le decisioni del Comune sulla competizione e i lavori programmati sul litorale per accogliere l’America's Cup. Alcuni di loro hanno sfondato la prima barriera composta da agenti delle forze dell'ordine. Poi è stata sfondata anche la seconda barriera, formata da transenne. I dimostranti sono così arrivati faccia a faccia con carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Il poliziotto ferito Da quanto emerso, un poliziotto è rimasto ferito alla testa nello scontro con i manifestanti. L'agente sarebbe stato colpito durante lo sfondamento della prima barriera. Le forze dell'ordine hanno anche fermato uno dei manifestanti, che ha divelto una delle transenne di metallo che chiude l'edificio dall'esterno. Vedi anche America's Cup, il 10 Luglio 2027 la prima regata a Napoli