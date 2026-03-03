America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoCronaca
Davanti alla sede della Municipalità, in cui si tiene il Consiglio comunale speciale sulla Coppa America con il sindaco Gaetano Manfredi, si sono radunati un centinaio di manifestanti: alcuni di loro hanno sfondato le barriere di agenti. Un poliziotto è stato ferito alla testa
Momenti di tensione si sono registrati a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, durante il Consiglio comunale speciale sulla Coppa America. Davanti alla sede della Municipalità, in cui si tiene la riunione con il sindaco Gaetano Manfredi sull’America's Cup, si sono radunati un centinaio di manifestanti: alcuni di loro hanno sfondato le barriere di agenti. Un poliziotto è stato ferito alla testa.
I manifestanti
I manifestanti, di fronte alla Municipalità di Bagnoli, hanno esposto cartelli contro le decisioni del Comune sulla competizione e i lavori programmati sul litorale per accogliere l’America's Cup. Alcuni di loro hanno sfondato la prima barriera composta da agenti delle forze dell'ordine. Poi è stata sfondata anche la seconda barriera, formata da transenne. I dimostranti sono così arrivati faccia a faccia con carabinieri e polizia in tenuta antisommossa.
Il poliziotto ferito
Da quanto emerso, un poliziotto è rimasto ferito alla testa nello scontro con i manifestanti. L'agente sarebbe stato colpito durante lo sfondamento della prima barriera. Le forze dell'ordine hanno anche fermato uno dei manifestanti, che ha divelto una delle transenne di metallo che chiude l'edificio dall'esterno.
Vedi anche
America's Cup, il 10 Luglio 2027 la prima regata a Napoli
Il Consiglio comunale speciale sull’America's Cup
I momenti di tensione si sono registrati mentre nella sede della Municipalità di Bagnoli era in corso una seduta monotematica del Consiglio comunale per fare il punto sui lavori nell'ex area Italsider, anche in relazione allo svolgimento dell’America's Cup. Presente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli. Nei giorni scorsi alcuni attivisti della rete “No America's Cup” e abitanti del quartiere sono scesi in piazza per bloccare il transito dei camion dalla zona della colmata verso l'area: la loro richiesta, posta come unica condizione possibile per aprire una discussione nel Consiglio di oggi, era che il Comune fermasse immediatamente i lavori. "Le decisioni si prendono dopo l'ascolto dei cittadini e non prima. Qualsiasi passerella sul territorio senza blocco dei lavori non sarà accettata dalla cittadinanza", avevano spiegato. E ancora, sollecitando anche il blocco dei dragaggi: “No alla Coppa vuol dire in realtà sì: sì alla spiaggia pubblica, al bosco, al mare disinquinato e accessibile a tutti, alla restituzione del territorio ai suoi abitanti”. “I lavori stanno continuando, non vedo motivi per cui si debbano fermare. C'è un monitoraggio molto sofisticato di tutte le caratteristiche ambientali, come ci è stato prescritto, e lo stiamo facendo con l'Arpac", era stata la risposta del sindaco di Napoli.
Manfredi: “Non voglio essere complice di un fallimento”
Gaetano Manfredi ha parlato anche oggi, prima della seduta nella sede della Municipalità di Bagnoli sulla Coppa America. "Io sono sempre aperto al dialogo con tutti, però dobbiamo parlare di dati tecnici, scientifici, perché altrimenti se si continua a parlare di ideologia alla fine continueremo altri trent'anni a tenere Bagnoli così e io non voglio essere complice di un fallimento", ha detto. Alla domanda se nel 2033 farà il bagno a Bagnoli, poi, ha risposto: "Certo, e magari potremo anche prima". Sui drenaggi, Manfredi ha aggiunto: “Fanno parte dell'intervento di bonifica, perché la procedura che è stata concordata con Ispra e Iss prevede nella bonifica di garantire il dragaggio dello strato superficiale. Dopo l'esame del materiale che verrà fuori, quello che avrà tracce di contaminazione verrà trasferito all'estero. Noi abbiamo cercato di minimizzare al massimo i passaggi per il quartiere di materiale sporco. Quindi la scelta che è stata fatta è di tombare materiale pulito di circa 200mila metri cubi e invece il materiale dragato verrà portato via attraverso il mare”. E ancora: “Ricordo che se si fosse tolta la colmata bisognava portare via 1 milione e 400mila metri cubi, che richiedevano 200mila camion per 4 anni per portare questi mezzi in discariche controllate fuori regione. Sull'eliminazione intera della colmata la valutazione ambientale del ministero ha sottolineato che avrebbe un impatto molto più grande rispetto al tombamento. Quindi, garantendo la stessa sicurezza ambientale, abbiamo trovato una soluzione che fosse più adatta alla sostenibilità dell'intervento".
Vedi anche
Voragine a Napoli, stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup
Facebook@Americ's Cup
America's Cup, albo d'oro: i vincitori di tutte le edizioni
Il trofeo velico più antico al mondo ha visto solo quattro nazioni vincitrici in oltre 170 anni di storia. Dopo un lungo dominio americano, il trofeo è passato tra Australia, Nuova Zelanda e Svizzera. Quest'anno si svolge la 37esima edizione a Barcellona