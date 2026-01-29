L'imprevisto ha costretto le autorità locali a bloccare il traffico, imponendo lo stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell'America's Cup e che trasportano massi e pietrisco

Una voragine si è aperta nelle scorse ore in via Bagnoli, a Napoli , proprio al centro della carreggiata. L'imprevisto ha costretto le autorità locali a bloccare il trafffico, imponendo lo stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell'America's Cup e che trasportano massi e pietrisco. Sulla stessa strada, solamente nelle notti scorse, cittadini e comitati si sono mobilitati contro i lavori per l'organizzazione della manifestazione in programma a Napoli a partire dalla prossima estate con le regate preliminari. Alcuni cittadini, infatti, hanno messo in atto dei blocchi inibendo l'accesso dei tir ai cantieri.

I blocchi dei cittadini

Come accennato, già prima della scoperta della voragine erano stati messi in atto alcuni blocchi stradali da parte di aderenti alla "Rete No America's Cup" tra via Diocleziano e via Enea, proprio nel quartiere di Bagnoli a Napoli. I manifestanti, come successo anche in altre occasioni in precedenza, hanno infatti bloccato il transito dei camion, tra cui quelli diretti al cantiere dove dovranno essere realizzate le opere per l'America's Cup mentre hanno consentito il passaggio delle auto delle persone che erano dirette ai luoghi di lavoro. I manifestanti, tra l'altro, hanno confermato la loro mobilitazione già annunciata per il 7 febbraio. "Si fermino i lavori un attimo e si discuta con tutto il territorio non solo con poche associazioni, la partecipazione si fa prima che il quartiere venga invaso di camion", hanno riferito i manifestanti.

L'evento nel 2027

L'America's Cup 2027 si terrà dunque a Napoli. La città partenopea, infatti, ospiterà la 38esima edizione della competizione velica più prestigiosa e famosa al mondo, che si svolgerà durante la primavera e l'estate. L'annuncio era arrivato lo scorso maggio direttamente dalla premier Giorgia Meloni, in un post pubblicato su X. Napoli diventa così la prima città italiana a ospitare questo evento internazionale.