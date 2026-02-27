Milano, tram della linea 9 deraglia in centro e investe passanti. Le foto dell'incidente
Il mezzo è deragliato in viale Vittorio Veneto, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. Si contano almeno un morto e diversi feriti
- Un morto e circa venticinque feriti. Questo il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato. La vittima accertata non era un passeggero del mezzo e sarebbe stato investito dal tram proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia.
- I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per estrarre una persona rimasta incastrata dopo che il tram è uscito dai binari. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale, per un totale di 25 uomini.
- Secondo le prime informazioni, il convoglio, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio all'angolo tra viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto. Diversi i feriti segnalati che hanno ricevuto le prime cure dal personale sanitario dell'Areu 118.
- “Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati”. Lo raccontano i passeggeri del tram deragliato a Milano. “Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio”, ha racconta una donna che era a bordo.
- “Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso”, ha riferito un'altra passeggera. . Sono i primi drammatici racconti delle persone che erano a bordo del mezzo pubblico deragliato questo pomeriggio a Milano.
- "Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile". Questa, riferita all'agenzia Ansa, una terza testimonianza, sempre da parte di uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano. "Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - ha detto - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere".
- Sarebbero almeno 25 le persone rimaste ferite nel deragliamento. Per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo uscito dai binari per poi attraversare la carreggiata automobilistica e finire la sua corsa contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l'impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto.
- Nell'immagine i soccorritori intervengono ad aiutare passeggeri e passanti, sconvolti per la dinamica dell'incidente e ancora scossi per quanto accaduto in pieno centro, a Milano.