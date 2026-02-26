Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 febbraio: la rassegna stampa

Tanti i temi trattati sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Spazio alle nuove indagini sul poliziotto killer di Milano e alle accuse della magistratura nei confronti di Deliveroo: "Ai rider paghe non dignitose". Per gli esteri in primo piano il discorso di Trump sullo stato dell'Unione col nuovo ultimatum all'Iran. Sugli sportivi l'impresa dell'Atalanta e quella solo sfiorata dalla Juventus, eliminata ai supplementari dopo la rimonta in 10 uomini sul Galatasaray
- Prime pagine in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio alle nuove indagini su Carmelo Cinturrino, dopo la convalida dell'arresto da parte del Gip: "Resta in carcere, può commettere nuovi reati da crimine organizzato". I magistrati accusano Deliveroo: "Paghe ai rider non dignitose". Fotonotizia per il discorso di Donald Trump sullo stato dell'Unione con ultimatum all'Iran
- 'I rider come schiavi' titola La Repbblica dopo la decisione della procura di Milano di commissariare Deliveroo dopo Glovo: "L'algoritmo come datore di lavoro, non garantita un'esperienza di lavoro dignitosa con 4 euro l'ora". In alto il lunghissimo (108 minuti) discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, con annesso messaggio all'Europa: "L'Iran può colpire anche voi"
- Sul Messaggero si parla di intelligenza artificiale e della sfida europea di Roma, con l'Italia che punta a guidare l'iniziativa dell'Unione per la ricerca scientifica. A Rogoredo ora si indaga sulla squadra di Cinturrino. Trump parla con Zelensky, mentre arrivano nuove sanzioni per l'Iran. A Sanremo l'omaggio per i ragazzi di Crans-Montana
- Il ministro della Giustizia Nordio nel mirino del Fatto Quotidiano. Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, lo Stato ha dovuto dare 20mila euro a D'Alema e Occhetto: quando era pm, dimenticò quel fascicolo per quattro anni, zero rivalse dal ministero. Taglio alto per l'appello di mille studiosi contro quella che viene chiamata 'la guerra ad Albanese'
- Serata di Champions a due facce per le italiane sulla Gazzetta dello Sport: l'Atalanta compie un'impresa ribaltando il Borussia Dortmund e conquistando gli ottavi di finale, la Juventus la sfiora soltanto. I bianconeri in 10 per un rosso ingiusto portano il Galatasary ai supplementari prima di crollare nel finale: applausi per gli uomini di Spalletti
- 'Come Osi' è il gioco di parole con cui Il Corriere dello Sport racconta la delusione dei bianconeri, gelati dal gol di Osimhen nell'extra time dopo l'eroico 3-0 conquistato in inferiorità numerica. L'Atalanta stende 4-1 il Borussia: ora per i bergamaschi Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi
- 'Grazie eroi' titola Tuttosport, omaggiando la prova encomiabile dei bianconeri, arrivati a un soffio dal ribaltare la sciagurata sconfitta dell'andata. L'assurda espulsione di Kelly condiziona il match, ma il cuore e l'orgoglio dei ragazzi bianconeri portano la partita ai suplementari, prima della doccia fredda di Osimhen
- Sul Giornale sotto attacco il segretario della Cgil Maurizio Landini, accusato di non pagare il Tfr. Decreto ingiuntivo per 190mila euro dopo la denuncia di un ex dirigente
- 'Antievasione, l'intelligenza artificiale mette sotto esame anche Pos e scontrini' scrive Il Sole 24 Ore. La presidente di Google per l'Europa: "Con l'uso dell'AI il Pil può balzare di 1.200 miliardi"
- Libero non perde occasione per attaccare il Pd utilizzando Sanremo: stavolta sotto accusa ci sono la 105enne sul palco dell'Ariston e la performance di Sayf, etichetta come il 'nuovo Ghali'
- Sul Manifesto in apertura la denuncia nei confronti di Deliveroo: paghe sotto la soglia di povertà e lavoratori puniti da un algoritmo, la procura di Milano alza il velo sul caporalato digitale. A farne le spese almeno 20mila rider
- Stesso tema in primo piano anche sul Resto del Carlino, dove si parla di rideresfruttati e sottopagati che hanno portato al commissariamento di Deliveroo. "Ammazzò Sharon per noi", condannato all'eragtolo Moussa Sangare
- Sul Mattino le parole pronunciate da Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Secondo il presidente Usa, "l'Iran può colpire l'Europa". Poi il tycoon parla con Zelensky. Nuovo round a Gineva, resta il nodo dei territori