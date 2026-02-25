Ita Airways, in cabina aereo anche animali domestici di grossa taglia

Anche gli animali di taglia grande potranno viaggiare in aereo. O almeno, per ora, sugli aerei Ita Airways. Dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, infatti, Ita ha continuato a lavorare per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.

Servizio "Large Pet Friendly"

"Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell'esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici "Large Pet Friendly". "È una decisione che nasce dall'ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni", dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

"Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali – prosegue - per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva IATA, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe.