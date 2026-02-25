Ita Airways, in cabina aereo anche animali domestici di grossa taglia

Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da ENAC la Compagnia aerea italiana metterà in vendita sui voli di linea domestici "Large Pet Friendly", il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg
Anche gli animali di taglia grande potranno viaggiare in aereo. O almeno, per ora, sugli aerei Ita Airways. Dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, infatti, Ita ha continuato a lavorare per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.
Servizio "Large Pet Friendly"
"Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell'esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici "Large Pet Friendly". "È una decisione che nasce dall'ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni", dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.
"Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali – prosegue - per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva IATA, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe.