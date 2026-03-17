Maltempo, allagamenti ed evacuazioni in Calabria. FOTO

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Maltempo Calabria, esondazioni e allagamenti: 80 persone evacuate per una frana. FOTO

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Vigili del Fuoco

La regione è stata colpita, per la quinta volta in due mesi, da forti piogge e raffiche che hanno causato anche alberi caduti e danni alle strutture. A Crosia, nel Cosentino, decine di persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa di una frana nel centro storico. A Cardeto i Vigili del Fuoco hanno salvato un uomo che era rimasto intrappolato con il suo trattore nell'alveo del torrente Sant'Agata durante la piena

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