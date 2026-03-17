Maltempo, allagamenti ed evacuazioni in Calabria. FOTO

Maltempo Calabria, esondazioni e allagamenti: 80 persone evacuate per una frana. FOTO
La regione è stata colpita, per la quinta volta in due mesi, da forti piogge e raffiche che hanno causato anche alberi caduti e danni alle strutture. A Crosia, nel Cosentino, decine di persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa di una frana nel centro storico. A Cardeto i Vigili del Fuoco hanno salvato un uomo che era rimasto intrappolato con il suo trattore nell'alveo del torrente Sant'Agata durante la piena
- Ennesima emergenza in Calabria, dove forti piogge e raffiche di vento hanno causato allagamenti, evacuazioni, alberi caduti, danni alle strutture e frane, su un terreno ormai saturo di acqua e a forte rischio di ulteriori smottamenti. La Protezione civile, sulla base delle previsioni Arpacal, ha indicato allerta gialla su tutta la regione per la giornata di mercoledì.
- In 24 ore a San Sostene Alaco, sul versante ionico delle Serre calabresi, sono stati registrati 230 millimetri di pioggia. Livelli analoghi, o comunque superiori ai 100 millimetri, hanno interessato molte altre località del Reggino, del Vibonese e delle altre provincie calabresi.
- Crosia, nel Cosentino, ha vissuto le criticità maggiori dovute a una frana nel centro storico, in prossimità delle case popolari, che ha reso necessaria l'evacuazione di circa 80 persone.
- "L'allerta della Protezione civile - ha spiegato la sindaca di Crosia, Mariateresa Aiello - era arancione, ma l'evento atmosferico che si è verificato non era prevedibile né evitabile. Ci siamo attivati immediatamente da questa mattina. Il lavoro maggiore lo sta effettuando la Protezione civile coadiuvata dalle ditte del territorio e da molti volontari. Abbiamo toccato con mano la solidarietà della cittadinanza".
- La stessa zona è stata colpita anche dalle esondazioni delle fiumare Trionto e Fiumarella: acqua e fango hanno invaso strade e abitazioni, causando i disagi maggiori nella frazione di Mirto.
- A Cardeto, nel Reggino, un uomo è rimasto intrappolato con il suo trattore nell'alveo del torrente Sant'Agata durante la piena. Dopo i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo con una teleferica ma, nel corso delle operazioni, sia l'uomo sia i soccorritori sono stati travolti dall'acqua restando bloccati nel torrente. Decisivo il rapido intervento degli altri pompieri, rimasti a riva, che hanno messo in salvo l'uomo e i colleghi.
- Disagi anche alla viabilità. Allagata la Strada statale 106 Jonica in località Toscano, a Corigliano Rossano, chiusa per due chilometri. Sono stati anche soccorsi diversi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie auto.
- Il maltempo non ha risparmiato il Vibonese, dove i Vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi con le principali criticità nei Comuni di Gerocarne e Monterosso Calabro, dove diverse frane hanno causato l'interruzione di alcune strade provinciali.
- Nella notte fra lunedì e martedì il Comune di Sorianello è stato particolarmente colpito dal maltempo. Un'abitazione è rimasta isolata a seguito del cedimento della strada di accesso e le quattro persone all'interno sono state salvate dai Vigili del Fuoco. Sempre a Sorianello una frana in via Roma ha ostruito l'accesso ad alcune case.