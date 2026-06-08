Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno: la rassegna stampa

Aperture equamente divise tra la nuova escalation in Medioriente e il risiko bancario, con ampio spazio per l'ennesimo capolavoro firmato da KImi Antonelli a Montecarlo. Sui giornali in edicola stamattina in primo piano i nuovi venti di guerra tra Iran e Israele: l'Idf colpisce a Beirut e Teheran risponde a colpi di missili. Trump: "Trattate". Sfida lanciata sul Monte dei Paschi per il superpolo, mentre il pilota bolognese firma l'ennesima impresa sulle strade del Principato
- Sono la nuova escalation in Medio Oriente e il risiko bancario ad aprire le edizioni dei principali quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si parla di 'nuovi venti di guerra' tra Israele e Iran, con l'Idf che colpisce a Beirut e Teheran che risponde a suon di missili. Taglio alto per la sfida su Mps per il superpolo. Fotonotizia a centro pagina per l'impresa di Kimi Antonelli a Montecarlo e quella sfiorata da Flavio Cobolli al Roland Garros
- 'Iran, missili su Israele' titola anche La Repubblica. La rappresaglia sulla basi militari di Teheran dopo l'offensiva dell'Idf in Libano. Allerta degli Usa. Trump a Netanyahu: "Fermati, accordo vicino". Di spalla anche qui la sfida tra Intesa e Bpm per Mps, mentre a centro pagina è ancora una volta Kimi Antonelli a prendersi la scena col quinto succeso consecutivo e un dominio consolidato nel Mondiale di Formula 1
- Si parla di 'Intesa-Unipol su Monte dei Paschi' anche sull'edizione odierna della Stampa: oggi l'offerta con Bper dopo la proposta di fusione di Bpm a Siena. Sullo sfondo gli equilibri in Generali. Giovedì al via i Mondiali di calcio in Usa, Canada e Messico. Senza gli Azzurri e con investimenti miliardari in stadi e sicurezza
- Gli stessi temi trovano spazio anche sulla prima del Messaggero, dove in primo piano c'è spazio per l'offerta di Intesa su Mps che blocca la mossa di Bpm. Oltre un milione di persone a Madrid per Papa Leone che scuote l'Europa. Fotonotizia per la sconfitta a testa alta di Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros: Zverev vince al quinto set
- 'Fenomeno' è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare a tutta pagina l'ennesima impresa di Kimi Antonelli, sempre più dominatore del Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese è il più giovane a vincere e Montecarlo e ora ha 66 punti vantaggio sul compagno di squadra Russell. Ferrari a due facce: Hamilton secondo, Leclerc furioso. L'Europeo Under 17 premia gli Azzurrini e ridà fiducia al movimento italiano
- Sul Corriere dello Sport è 'Kimi five' il gioco di parole scelto per celebrare il quinto trionfo del 19enne pilota bolognese. Dominio assoluto tra incidenti e stop prima di fare il vuoto e chiude trionfalmente tra le strade del Principato davanti ad Hamilton e Hadjar. È il terzo italiano a vincere a Montecarlo dopo Patrese e Trulli
- 'Sembra Ayrton' è il titolo scelto da Tuttosport per celebrare il capolavoro di Antonelli, scomodando il mito di Senna. Il pilota italiano diventa il più giovane a i imporsi a Montecarlo, 22 anni dopo Trulli e 44 dopo Patrese. Doppiato il compagno di scuderia Russell, sul quale ora ha 66 punti di vantaggio nel Mondiale
- Sul Giornale si legge di 'prove di Superbanca'. Bpm propone la fusione a Mps: colosso da 50 miliardi. Ma Intesa è pronta a lanciare un'Opa. Domenica italiana dello sport a due facce, tra la gioia per Antonelli e la delusione per uno straordinario Cobolli che cede solo al quinto a Zverev il Roland Garros
- Temi economici come di consueto in primo piano sul Sole 24 Ore, dove in evidenza si osserva che gli aiuti per le famiglie non fermano il calo delle nascite. Affitti, per la cedolare test in Cassazione
- Nuova puntata del caso Minetti sul Fatto Quotidiano. Spazio ai racconti di Graciela in audio e in chat prima del dietrofront. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio
- Su Libero si pone l'attenzione sulle città che sarebbero sotto l'assedio dei maranza. Episodi di violenza segnalati a Milano, Como e Bolzano, tra coltellate, ferimenti e tentativi di stupro
- Banche in primo piano anche sul Resto del Carlino, dove si legge della 'sponda del Tesoro' sulla fusione Bpm-Mps. Ma Intesa si mette di traverso. Missili iraniani contro Israele dopo i raid su Beirut
- Anche sul Mattino apertura per l'offerta di Intesa su Mps che blocca la mossa di Bpm. Missili di Teheran contro Israele: la pace si allontana. Folla oceanica per il Papa a Madrid