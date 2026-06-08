Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno: la rassegna stampa

Aperture equamente divise tra la nuova escalation in Medioriente e il risiko bancario, con ampio spazio per l'ennesimo capolavoro firmato da KImi Antonelli a Montecarlo. Sui giornali in edicola stamattina in primo piano i nuovi venti di guerra tra Iran e Israele: l'Idf colpisce a Beirut e Teheran risponde a colpi di missili. Trump: "Trattate". Sfida lanciata sul Monte dei Paschi per il superpolo, mentre il pilota bolognese firma l'ennesima impresa sulle strade del Principato