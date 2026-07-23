Milano, Mario Calabresi: "Candidarmi a sindaco? Ci sto pensando"

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, il giornalista, ex direttore di Stampa e Repubblica, ora a capo di Chora Media, ha aperto all'idea di diventare primo cittadino. Ha anche aggiunto che ci sono incognite, come le primarie di partito

Dopo indiscrezioni e ipotesi, la conferma è arrivata dal diretto interessato. Mario Calabresi, alla festa dell'Unità di Vizzolo Predabissi, vicino a Milano, ha detto: "Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo".

Così il giornalista, milanese di nascita, classe 1970, ex direttore di Stampa e Repubblica e ora direttore editoriale di Chora Media, ha confermato di star pensando alla candidatura a sindaco di Milano. Le prossime elezioni comunali si terranno nella primavera del 2027. Calabresi ha anche aggiunto che ci sono ancora diverse incognite, a partire dal fatto che ancora non si sa se ci saranno le primarie.