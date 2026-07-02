Di Pietro sindaco a Milano, l'idea di Santanché per il centrodestra

Un nome inatteso per il centrodestra di Milano, quello di Antonio Di Pietro. A rilanciarlo in vista delle amministrative del 2027 è Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d'Italia ed ex ministra del Turismo, che con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha indicato l'ex pubblico ministero simbolo di Mani Pulite come possibile candidato della coalizione alla corsa per Palazzo Marino.

Il post su Facebook

Nel messaggio affidato al social, l'esponente di FdI ricorda il profilo istituzionale dell'ex magistrato molisano e le sue posizioni nell'ultima consultazione referendaria. "Di Pietro – scrive Santanché – è stato ministro, leader di partito, senatore, conosce Milano e le sue problematiche. È stato in prima linea nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Per questo credo che sarebbe un valido candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative".