In auto sotto la grandine mentre si guida? Ecco cosa è meglio fare

Qualora fermare il viaggio non sia possibile, serve in primis accendere fari e retronebbia per rendere la proria vettura maggiormente visibile agli altri, quindi "regolare i tergicristalli all'intensità della pioggia e attivare la funzione disappannamento per parabrezza e lunotto". Molto importante è la prudenza legata alla velocità dell'auto che deve essere correlata alla situazione. La pioggia può causare aquaplaning e se la grandine sul manto stradale può essere simile alla neve. In queste circostanze la velocità va ridotta e di molto, pure con l'obiettivo di lenire la violenza dell'impatto della grandine su carrozzeria e parabrezza. Un ritmo a 15 Km/h può anche essere una buona idea.

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