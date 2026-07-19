Milano, forte grandinata interrompe il concerto di Bad Bunny

Una forte e improvvisa grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano, costringendo migliaia di fan a fuggire alla ricerca di un riparo. Circa 80.000 persone sono state evacuate dalla struttura all'aperto a causa dell'intensificarsi del maltempo. Lo spettacolo, tappa del tour mondiale dell'artista, è stato poi definitivamente annullato. Tutti i fan presenti saranno rimborsati.
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