La semplice denuncia del proprietario non è sufficiente per ottenere l'indennizzo. L'evento meteorologico deve risultare certificato da un bollettino emesso da un organismo ufficiale e deve essere stato riscontrato anche da altri automobilisti nella stessa zona. Per questo motivo è fondamentale documentare tempestivamente i danni con fotografie e conservare ogni elemento utile alla pratica. Le allerte meteo diffuse dalle Regioni hanno invece una funzione preventiva: vengono emesse dal sistema di Protezione civile per informare cittadini e Comuni del rischio di fenomeni intensi e consentire l'adozione di misure di autoprotezione, come parcheggiare l'auto al coperto o evitare la sosta sotto gli alberi e strutture pericolanti.