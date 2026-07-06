Chi si lamenta per la misura sono le società che fanno “sharing”, cioè affittano i monopattini e lo fanno seguendo tutte le norme. "Le regole le rispettiamo dal primo giorno: siamo l'unico segmento autorizzato, controllato e assicurato da sempre", hanno spiegato dall'associazione delle imprese del settore. “Forse non in regola sono i privati: un milione di persone che dal 17 luglio circolerà fuori norma”, hanno aggiunto.

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