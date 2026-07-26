Introduzione

Il Comitato del Patrimonio mondiale dell'UNESCO - nel corso della 48ª sessione che si è svolta a Busan, in Corea del Sud - ha ha iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale 'Il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale". Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista, consolidando il primato dell'Italia per numero di beni riconosciuti. Nati dalla partecipazione diretta dei cittadini, che ne condividevano la proprietà, la gestione e la fruizione, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della vita culturale e sociale dei territori.