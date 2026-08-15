Un capitolo a parte riguarda la sicurezza nelle stazioni ferroviarie: in sei mesi sono state controllate nelle stazioni 2,5 milioni di persone (+6,8 %) - di cui 625 arrestate (+12%) - mentre sono state 636mila quelle ispezionate a bordo dei treni. Sale al +179,9% la droga sequestrata e al +24,6 % le armi sequestrate. Sempre nei luoghi ferroviari si registra il -28,5% di rapine, -3,3% di furti e -5,7% di danneggiamenti.

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