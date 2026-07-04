Gino Cecchettin a Vannacci sui femminicidi: "Serve studiare di più"

"Ogni volta che instauriamo una polemica, perdiamo tempo. E il tempo viene sottratto alle vittime". Risponde così Gino Cecchetin a chi, come il generale Vannacci, nega l’esistenza del femminicidio. Il padre di Giulia, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia, lancia un invito chiaro: "Bisogna studiare un po' di più, cercare di capire cosa significa il femminicidio. Non è l'omicidio di una donna, ma il motivo per cui una donna è stata uccisa".