Sky Cube 14/8 – Com'è cambiata l'estate dei politici?

Agosto è sinonimo di vacanza e lo è anche per la politica, che si ferma fino ai primi di settembre. Ma dove vanno e come trascorrono le ferie i politici di oggi? E come sono cambiate nel tempo le vacanze di uomini e donne di governo? Dalle villeggiature riservate di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, al Papeete di Matteo Salvini e alla Sardegna di Silvio Berlusconi, anche la scelta della meta, il modo di mostrarsi e il racconto delle vacanze sono diventati parte del fare politica. In questa puntata di Sky Cube Chiara Martinoli ne parla con Livia Michilli e Lorenzo Pregliasco, Youtrend
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