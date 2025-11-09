Case, sfratti in aumento in Italia: Lombardia e Lazio ai primi posti

"Un primo passo per restituire fiducia ai proprietari è quello di rendere i procedimenti di sfratto più veloci e snelli", ha evidenziato Spronelli. "In questo senso, come Soloaffitti, abbiamo presentato nelle sedi istituzionali alcune proposte di intervento, per accelerare le procedure di liberazione degli immobili. È questa la strada per restituire fiducia ai proprietari che oggi rinunciano ad affittare per timore di rischi, generando un danno per loro stessi e per i tanti inquilini affidabili in cerca di casa", ha continuato Spronelli. "Noi, dal canto nostro, facciamo la nostra parte come azienda privata, lavorando proprio sulla tutela della rendita immobiliare e offrendo ai clienti che affittano tramite la nostra rete garanzie sul regolare pagamento dell'affitto", ha concluso Spronelli.

