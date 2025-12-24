Natale, 6 milioni in viaggio: vacanze corte e l'83% resta in Italia

Secondo il monitoraggio effettuato da Anas, una riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all'Epifania (-30%). Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno spalmati su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno. Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre inoltre è prevista la sospensione della circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

