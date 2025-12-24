Natale, 6 milioni in viaggio: vacanze corte e l'83% resta in Italia

Natale 2025, oltre 6 milioni in viaggio: vacanze corte e l’83% resterà in Italia. I datiEconomia
Soggiorni brevi, vicini e ad alta quota. È l'identikit delle vacanze degli italiani in partenza per Natale nella fotografia scattata da un'indagine di Confturismo-Confcommercio
Oltre otto vacanzieri su 10 resteranno in Italia
Come evidenziano i dati dell'associazione di categoria, in vista delle vacanze natalizie sono oltre 6 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio. Nonostante il clima economico ancora incerto e i rincari su prodotti e servizi, sono diversi i connazionali che approfitteranno dello "stacco" natalizio per concedersi una vacanza.
Traffico in diminuzione ma attenzione al controesodo
Secondo il monitoraggio effettuato da Anas, una riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all'Epifania (-30%). Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno spalmati su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno. Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre inoltre è prevista la sospensione della circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
Il 25% si recherà in località vicine
Tra coloro che partono, oltre otto su 10 (83%) sceglieranno una meta italiana. Il Bel Paese domina le preferenze dei vacanzieri e un quarto di essi opterà per una trasferta a "chilometro zero". Il 25% dei soggiorni si concentrerà infatti su località vicine alla propria regione di residenza.
Un milione andrà all'estero
Non manca tuttavia chi effettuerà un viaggio fuori dalla Penisola. Secondo le stime di Confturismo-Confcommercio, circa un milione di italiani spenderà i giorni di festa visitando una capitale nel Vecchio Continente o raggiungendo una meta extraeuropea.
Soggiorni di breve durata
Secondo la rilevazione, per sei italiani su 10 si tratterà in ogni caso di soggiorni di breve durata. Le prenotazioni nelle strutture ricettive oscillano in media tra uno e due pernottamenti nonostante la coincidenza favorevole del calendario con la possibilità di ponti a cavallo di Natale, Capodanno ed Epifania.
Dove si concentreranno i pernottamenti
Per quanto riguarda la modalità di pernottamento, il 40% dei viaggiatori in partenza soggiornerà da amici, parenti o nelle seconde case. Mentre circa un terzo (29%) alloggerà nelle strutture alberghiere.
Il podio delle destinazioni
La montagna si conferma in cima alla classifica delle preferenze relative alle destinazioni con il 20% degli spostamenti totali. A seguire si collocano le località di mare e le città d'arte che, complice la possibilità di fruire di cultura in luoghi chiusi come musei e chiese, restano apprezzate soprattutto nel caso di soluzioni "mordi e fuggi".
Oltre la metà degli italiani viaggerà in coppia
L'indagine rileva poi che oltre la metà degli italiani (59%) si appresta a viaggiare a Natale in coppia mentre poco più di un terzo (36%) ha in programma spostamenti con tutta la famiglia, figli inclusi. Circa l'11% invece partirà da solo.
Spesa media prevista intorno ai 390 euro
Vacanze, dunque, brevi e, se possibile, con un occhio al risparmio. Confturismo-Confcommercio calcola che la spesa prevista per una vacanza nel periodo natalizio si attesterà intorno ai 390 euro a persona. "I dati sulle partenze di Natale confermano la solidità della domanda turistica interna e il ruolo centrale del turismo", commenta il presidente dell'associazione, Manfred Pinzger, che sulla durata delle trasferte aggiunge: "Dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi".
Telefono Amico, iniziativa solidale per chi resta in città
Per chi resta in città e trascorrerà le feste in solitaria, torna anche quest'anno la maratona no-stop di Telefono Amico Italia. Per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano i volontari dell'organizzazione saranno a disposizione per stare accanto a tutte le persone che sentiranno l'esigenza di un supporto emotivo contro la solitudine. Lo scorso anno, oltre 750 persone hanno alzato la cornetta in cerca di un contatto solidale seppur a distanza, il 21% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.
