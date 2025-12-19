Traffico autostrade a Natale, previsioni Anas per chi viaggia in auto

I maggiori incrementi sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%. Oggi, venerdì 19, il Grande Raccordo Anulare sarà tra le strade più trafficate: sono previsti oltre un milione di transiti, mentre sulla SS16 "Adriatica" e sull'Autostrada A2 "del Mediterraneo" sono attesi tra i 600.000 e i 700.000 transiti. Sabato 20 e lunedì 22 i maggiori aumenti di traffico interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo", la statale 18 "Tirrena Inferiore" e la statale 106 "Jonica" sono previsti incrementi dal +12% al +25%. Anche al Nord verso le località di montagna incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 "dello Stelvio". Traffico più intenso anche sulla SS16 “Adriatica”.

