Traffico autostrade a Natale, previsioni Anas per chi viaggia in auto

Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. Le previsioni Anas
Introduzione
Iniziano da oggi, venerdì 19 dicembre, gli spostamenti per le feste di Natale. Anas stima che a muoversi, fino a lunedì 22 dicembre, saranno oltre 35 milioni di veicoli, su strade e autostrade: rispetto allo scorso anno si tratta di circa 3,5 milioni di veicoli in più. Dai giorni critici alle tratte più a rischio congestione: ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Aumenti di traffico
Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa il +8% nella giornata di oggi venerdì 19 dicembre, del +11% in quella di sabato 20 dicembre, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di autovetture in più, su un totale di oltre 35 milioni di veicoli, che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas.
Quante auto in transito
Si stima di registrare, attraverso la rete di sensori di rilevamento traffico del sistema Panama installati sulle strade e autostrade Anas, oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19, circa 8,5 milioni sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.
Le strade e autostrade più trafficate
I maggiori incrementi sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%. Oggi, venerdì 19, il Grande Raccordo Anulare sarà tra le strade più trafficate: sono previsti oltre un milione di transiti, mentre sulla SS16 "Adriatica" e sull'Autostrada A2 "del Mediterraneo" sono attesi tra i 600.000 e i 700.000 transiti. Sabato 20 e lunedì 22 i maggiori aumenti di traffico interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo", la statale 18 "Tirrena Inferiore" e la statale 106 "Jonica" sono previsti incrementi dal +12% al +25%. Anche al Nord verso le località di montagna incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 "dello Stelvio". Traffico più intenso anche sulla SS16 “Adriatica”.
Weekend da bollino rosso in A4 in uscita dall’Italia
Per le vacanze di Natale, il traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico è atteso in crescita, in particolare lungo l'A4 Venezia-Trieste, in uscita dall'Italia. Secondo le stime della concessionaria, la chiusura delle scuole e il rientro dei lavoratori e dei mezzi commerciali verso il Centro Est Europa comporteranno un maggior afflusso dei transiti a partire da oggi pomeriggio. Il traffico sarà da bollino rosso e si riverserà in particolare sulla barriera di Trieste Lisert, dove potrebbero verificarsi code e rallentamenti. Medesima situazione prevista per sabato 20. Già a partire dal mattino in direzione Trieste è probabile che si creino rallentamenti al Lisert per gli ultimi rientri verso il Centro Est Europa. Sabato 3 gennaio, in concomitanza con il rientro dei primi lavoratori stranieri verso il Nord Italia e con l'inizio dei saldi, è previsto traffico sostenuto (bollino giallo) in A4 su entrambe le direttrici.
Meno traffico nei giorni festivi
Come sempre riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all'Epifania (-30%). Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno.
Stop ai mezzi pesanti
Domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è prevista la sospensione della circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 9.00 alle ore 22.00. In previsione dell'aumento dei flussi di traffico per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato 2.800 risorse del personale, 360 tecnici, 230 addetti delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare la gestione della viabilità e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.
