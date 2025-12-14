Turismo, le mete più cercate per i viaggi a Natale e Capodanno

Introduzione
Agi ha analizzato i volumi di ricerca poco prima della metà di dicembre e ha individuato quali sono le destinazioni più cliccate sul motore di ricerca Google. Attira la montagna, ma c’è anche chi preferisce il mare. Nello specifico, l’Agi ha analizzato cosa è stato cliccato nelle 48 ore precedenti al 13 dicembre e, incrociando i dati, ha individuato la classifica delle mete più cercate dagli italiani su Google per le vacanze natalizie e non solo. Ecco cos'è emerso
Quello che devi sapere
C’è chi ha già prenotato Ferragosto
Dall’analisi dell’Agi emerge che l’Italia si divide in due fazioni, tra chi ha prenotato lo chalet a Ferragosto e chi sta attentamente analizzando su Google "dove andare a Capodanno senza vendere un rene”. Nei numeri sono state incluse le percentuali di crescita rispetto all’anno scorso, così da evidenziare dove le persone tendono ad andare maggiormente (ed eventualmente evitare le località più affollate).
Tutti vogliono andare sulle Dolomiti
Le Dolomiti vengono definite dall’agenzia di stampa la nuova Hollywood, con un trend di ricerca del +48% rispetto al 2024. L’aumento dell’interesse verso questa meta potrebbe essere legato alla curiosità e all’attesa dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Cortina d'Ampezzo risulta essere infatti la parola chiave più digitata nel settore neve. Gli italiani sono ansiosi di vedere le piste olimpiche.
Se non si va a Cortina, si cerca nei paraggi
L’analisi ha rivelato un dato curioso: sembra che chi non riesce a trovare posto a Cortina, stia spostando l’attenzione sulle località e sulle valli limitrofe come la Val Pusteria e Cadore. Le ricerche per queste due mete sono schizzate del +35%, è la caccia all’alternitiva tattica.
C’è chi preferisce il caldo e il mare
Ovviamente non mancano i vacanzieri che preferiscono fuggire al caldo per rilassarsi al mare. L’Egitto è uno dei Paesi che attira di più gli italiani per Natale e Capodanno, con Sharm El Sheik e Marsa Alam che segnano un trend di ricerca in aumento del +65% (la crescita più alta in assoluto). Sembrava una moda anni 2000, invece il Mar Rosso è tornato prepotentemente a dominare i sogni degli italiani infreddoliti. Il motivo del boom pare sia da ricercare nel rapporto "calore/prezzo" imbattibile.
L’Egitto batte i Caraibi
Mentre i Caraibi richiedono un budget importante, l'Egitto offre sole garantito a 4 ore di volo e senza sborsare delle cifre astronomiche. La query emergente delle ricerche: "Sharm el Sheikh capodanno no passaporto”. Per andare in questa località basta infatti la carta d’identità, altro elemento appetibile, soprattutto per chi non ha ancora fatto o rinnovato il passaporto.
Si va anche a Roma a Natale e Capodanno
Con un trend di ricerca del +30%, Roma si conferma Caput Mundi (atto finale del Giubileo). Il 2025 è stato l'anno di Roma e il gran finale non poteva essere da meno. Con la chiusura imminente della Porta Santa, c'è una corsa al pellegrinaggio dell'ultimo secondo. Il dato interessante è che mentre le ricerche per "Hotel Roma centro" sono sature, c'eè un'impennata del +40% per le zone periferiche collegate dalla Metro C e per i Castelli Romani.
I mercatini di Natale del Nord Europa
La fuga dalla realtà è poi data dai mercatini dell'Alsazia con un trend di ricerca del +22%. Nonostante l'inflazione, la voglia di fiaba non passa. Colmar e Strasburgo restano le regine incontrastate del Natale instagrammabile. Per contrastare il caro-voli, le ricerche per "Mercatini raggiungibili in treno/bus" sono salite del +18%. Vincono Innsbruck e, a sorpresa, Lubiana, che con le sue luminarie eco-friendly stanno rubando la scena alle grandi capitali.
Tra luci e presepi a Napoli e Salerno
Napoli e la "napolitudine" sale a +25% nelle ricerche. Stabile, solida, intramontabile. Napoli a Natale è un brand a sé stante. Le ricerche per "San Gregorio Armeno orari" toccano picchi vertiginosi nel weekend. Ma attenzione al +15% di Salerno: le sue Luci d'Artista sono diventate l'alternativa “scintillante" al caos dei vicoli partenopei.
Lo scintillio di New York e il silenzio dell’Umbria
Il sogno americano si conferma con un trend di ricerca del +12%. Cresce meno delle altre per via dei costi, ma New York resta il "viaggio della vita". Ma cosa hanno cercato gli italiani? Non più solo Times Square. Il trend del 2025 è Dyker Heights (il quartiere con le luminarie folli) che segna un +50% nelle query specifiche su NYC. La sorpresa nei trend che potrebbe essere definita “zen", con una nicchia in esplosione del +115, è per le mete “silenziose” come Assisi, monasteri e ritiri yoga in Umbria. Le parola chiave? "Capodanno silenzio" e “Detox digitale".
