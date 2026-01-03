I turisti stranieri che si affidano ai pacchetti scelgono soprattutto quelli artistico-culturali con Roma, Firenze e Venezia. Seguono quelli montagna e ski con Dolomiti, Valle d'Aosta e Trentino che restano tra le scelte principali, soprattutto per Austria, Germania e mercati asiatici. L'enogastronomia è molto richiesta oltreoceano (11,6%); poi ci sono il turismo religioso e pellegrinaggi, forti sia nei mercati europei (8%) che oltreoceano (7%), trainati dal Giubileo 2025, da Roma e Assisi. I percorsi in borghi e centri minori (7,5%) sono molto richiesti da Canada, Usa e Australia; il Sud Italia rappresenta un prodotto forte per entrambe le macroaree: segnalato dal 12% dei Tour Operator europei e dall'11,6% di quelli oltreoceano.