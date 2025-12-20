Viaggi, mete e trend 2026 in Italia e all'estero secondo Airbnb: i luoghi consigliatiLifestyle
Il portale online leader nel settore hospitality, ha evidenziato due direttrici parallele: da una parte l’attrazione esercitata dai grandi appuntamenti internazionali, dall’altra il desiderio crescente di rifugiarsi in luoghi genuini, lontani dai flussi di massa, dove il tempo sembra rallentare e il legame con l’ambiente è più profondo. Ecco quali sono nel dettaglio i luoghi consigliati
Natura al centro: il richiamo dei territori selvaggi
Tra i segnali più evidenti del prossimo anno spicca l’ascesa del turismo all’aria aperta. La Sardegna si colloca tra le cinque destinazioni naturali più ambite a livello globale, grazie soprattutto al Parco Nazionale del Gennargentu. Quest’area, dove convivono mare, rilievi montuosi e una ricca biodiversità, intercetta la domanda di viaggiatori stranieri in cerca di silenzio, autenticità e paesaggi poco alterati.
Il fenomeno globale del “ritorno all’essenziale”
La tendenza non riguarda solo l’Italia. Le ricerche di alloggi in prossimità dei parchi nazionali segnano un incremento del 35%, mentre le esperienze outdoor si confermano tra le più desiderate nel mondo. Anche la cultura digitale rafforza questo orientamento: il trend social touch grass, sempre più diffuso, racconta il bisogno collettivo di spazi aperti e di un contatto diretto con la natura. Non a caso crescono le attenzioni verso mete come la gola di Samaria, a Creta, o il parco di Ujung Kulon in Indonesia, simboli di un turismo rigenerante e autentico.
Viaggiatori italiani: famiglie e Millennial puntano sul rallentare
Guardando alle scelte degli italiani, nel 2026 famiglie e Millennial privilegeranno sempre più destinazioni capaci di offrire immersione nel territorio e ritmi distesi. La riscoperta del Bel Paese resta centrale, con la Sardegna tra le regioni più dinamiche. Nel cagliaritano Costa Rei emerge come una delle località più ricercate, con un balzo delle ricerche del 269% tra le famiglie e del 356% tra i Millennial. A conquistare è l’equilibrio tra grandi spazi, acque limpide e vacanze senza fretta. Anche Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, nel Sulcis Iglesiente, registra un forte interesse (+373%), grazie a spiagge tranquille e a un’atmosfera rimasta autentica.
Montagna e borghi alpini: l’alternativa al mare
Non solo coste. Anche le località montane italiane beneficiano di questo cambio di passo. In Valle d’Aosta, Pila vede crescere le ricerche del 269% tra le famiglie e del 496% tra i Millennial, mentre Champoluc segna aumenti ancora più marcati. Qui il richiamo è dato da paesaggi alpini, sentieri panoramici e piccoli centri dove il soggiorno diventa un’esperienza di quiete e contatto con la natura.
Mete estere: tra sogno nordico e tradizione
Accanto alla preferenza per l’Italia, alcune destinazioni oltreconfine continuano a esercitare un forte fascino. Rovaniemi, in Lapponia, registra incrementi a tre cifre nelle ricerche sia delle famiglie sia dei Millennial, complice l’immaginario legato al Villaggio di Babbo Natale, ai paesaggi innevati e all’atmosfera tipicamente nordica.
Eventi globali e città protagoniste
Un altro grande motore dei viaggi nel 2026 sarà rappresentato dagli eventi internazionali. Il 65% delle date e delle città più cercate è legato a manifestazioni sportive o culturali di rilievo mondiale: Olimpiadi, Mondiali di calcio, festival musicali e celebrazioni iconiche attirano un pubblico sempre più ampio. Milano spicca in modo particolare, con un aumento delle ricerche superiore al 185% in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Crescono anche le attenzioni su Rio de Janeiro per il Carnevale, su Indio in California per il Coachella e sulle città nordamericane che ospiteranno la Coppa del Mondo di calcio. In calendario anche Las Vegas, che beneficia dell’eco dell’Electric Daisy Carnival.
Il viaggio rigenerante
Tendenza del 2026 è anche il viaggio rigenerante, che si trasforma da semplice spostamento a occasione per rallentare e ritrovare benessere. Una tendenza intercettata anche da Pantone con il suo Color of the Year 2026: Cloud Dancer e che Airbnb legge in maniera specifica. Dalla campagna pugliese della Valle d’Itria, con trulli restaurati e rifugi in pietra immersi nel verde, alle Dolomiti bellunesi, dove il glamping diventa intimo dialogo con i quattro elementi, fino alle architetture contemporanee del Canada, alle capanne minimaliste australiane e agli chalet affacciati su laghi e foreste del New England, il filo conduttore resta lo stesso: ridurre il superfluo per valorizzare tempo, spazio e natura.
