Viaggi, mete e trend 2026 in Italia e all'estero secondo Airbnb

Tendenza del 2026 è anche il viaggio rigenerante, che si trasforma da semplice spostamento a occasione per rallentare e ritrovare benessere. Una tendenza intercettata anche da Pantone con il suo Color of the Year 2026: Cloud Dancer e che Airbnb legge in maniera specifica. Dalla campagna pugliese della Valle d’Itria, con trulli restaurati e rifugi in pietra immersi nel verde, alle Dolomiti bellunesi, dove il glamping diventa intimo dialogo con i quattro elementi, fino alle architetture contemporanee del Canada, alle capanne minimaliste australiane e agli chalet affacciati su laghi e foreste del New England, il filo conduttore resta lo stesso: ridurre il superfluo per valorizzare tempo, spazio e natura.

Su Insider: Airbnb, la scommessa è diventare una “everything app”