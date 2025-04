Città in affitto (breve): come Airbnb cambia le nostre vite

Chi di voi in vacanza ha affittato, almeno una volta, una casa? E chi, tramite Airbnb o una piattaforma simile, affitta il proprio appartamento? Invece, chi di voi ha dovuto cambiare casa perché quella in cui era in affitto è stata trasformata in un Airbnb? E quanti hanno dovuto trasferirsi fuori città perché in centro i prezzi sono diventati troppo alti? Se avete alzato la mano dopo almeno una di queste domande vi sarà chiaro: la questione degli affitti brevi e dei loro impatti su città, residenti e turisti ci riguarda, in qualche modo, tutti.

I cosiddetti “affitti brevi” sono entrati nella nostra vita – e nelle nostre città - più di 15 anni fa. Era il 2007 quando due ragazzi accolsero per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco: nasce così AirBed&Breakfast – noto come Airbnb – non l’unica piattaforma ma sicuramente la più famosa, sinonimo ormai di tutte le altre, come Booking o simili. L’idea era quella di affittare la “stanza in più”, guadagnando qualche soldo mentre si offre ai turisti un’esperienza più “autentica”. Negli anni, Airbnb è diventato un business con numeri astronomici: più di 8 milioni di annunci in tutto il mondo e 2 miliardi di check-in effettuati.

Non solo. In Italia, si stima che l’intero settore degli affitti brevi nel 2023 abbia registrato prenotazioni per circa 11 miliardi di euro. Nel nostro Paese si parla di “affitto breve” per un appartamento o una stanza quando la permanenza è fino a trenta giorni consecutivi. Gli obblighi per chi ospita non sono molti: ci sono quelli fiscali e quelli di registrazione. Tra questi, c’è anche la novità introdotta dal governo Meloni ed entrata in vigore a gennaio 2025: l’obbligo del CIN, il Codice Identificativo Nazionale, un metodo pensato per contrastare per lo più l’abusivismo.