“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma il prossimo varo da parte del governo, con l’intervento dei ministri Salvini e Foti, di un articolato Piano casa finalizzato a mettere a disposizione, nei prossimi dieci anni, 100mila case a prezzi calmierati nonché a intervenire anche sull’edilizia economica e popolare. Riteniamo importante in particolare l’impegno sulle case popolari, considerando che ve ne sono proprio 100mila circa potenzialmente utilizzabili ma vuote perché bisognose di manutenzioni oppure abusivamente occupate. In un Paese a proprietà immobiliare diffusa come è l’Italia, nel quale la risposta alle esigenze abitative è da sempre fornita nella stragrande maggioranza dall’affitto privato, riteniamo necessario anche un’azione in tale ambito”, ha spiegato il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, commentando le dichiarazioni della premier nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

