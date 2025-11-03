Affitti, 2 rate non pagate e parte lo sfratto: la proposta di legge

“In Italia oltre 1.049.000 famiglie vivono in povertà assoluta e in affitto, rappresentando la metà delle famiglie povere del Paese. Si tratta di un'emergenza strutturale, resa ancora più grave dall'assenza nella Legge di Bilancio di qualsiasi misura di welfare abitativo o del tanto annunciato, e mai attivato, Piano Casa. Oggi, invece di affrontare il problema con politiche di sostegno e investimenti in edilizia pubblica, il governo sceglie la via della repressione. Le nuove norme puntano a velocizzare gli sfratti, senza garantire ai Comuni gli strumenti e le risorse necessari per assicurare il passaggio da casa a casa, previsto anche dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Gli sfratti, ricordiamo, vengono eseguiti con la forza pubblica, ma la realtà quotidiana racconta di famiglie con minori, anziani, persone invalide e lavoratori poveri lasciati senza alcuna alternativa abitativa. I Comuni, privati di fondi e strumenti, sono costretti ad assistere impotenti all'espulsione dei propri cittadini più fragili”, dice Paoluzzi. Poi ricorda che secondo il Relatore Onu per il diritto all’alloggio adeguato, “sfrattare senza offrire un'alternativa è un atto criminale”. Si accusa dunque il governo Meloni di continuare “a ignorare la questione abitativa e a colpire chi vive nella precarietà”, andando “in direzione opposta ai principi fondamentali dei diritti umani e della Costituzione italiana".