Natale, rischio giochi pericolosi sotto l'albero: i consigli medici

Alla domanda se sia vero che i giocattoli possono essere prodotti con sostanze vietate, gli esperti non hanno dubbi: "Sì, succede spesso. Tra le sostanze vietate ci sono gli interferenti endocrini: alterano l'equilibrio ormonale con effetti negativi su sviluppo, riproduzione, crescita, metabolismo. Queste conseguenze sono provate, ma restano da chiarire modalità e tempi dell'esposizione pericolosa. Sono perciò vietate la produzione e la vendita di giochi che contengono composti chimici usati per impermeabilizzare (Pfas), che possono compromettere la risposta ai vaccini e causare disturbi dello sviluppo e malattie croniche; bisfenoli (come il Bpa) e ftalati, presenti in rivestimenti, stampe e plastiche, che possono provocare allergie cutanee, irritazioni e danni agli occhi".