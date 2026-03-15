Introduzione
Sono ore di forte peggioramento queste, anche per l'Italia, a causa di un vortice scozzese che è arrivato sull'area del Mediterraneo centrale con il suo carico di instabilità. Lo confermano i meteorologi, secondo cui il Nord-Ovest risulta essere il settore maggiormente coinvolto, con una perturbazione che sta portando piogge consistenti e nevicate anche abbondanti in particolare in regioni come Liguria e Piemonte. Ma, proprio a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, il maltempo inizierà ad investire anche il Meridione.
Quello che devi sapere
Allagamenti e piccole frane in Liguria
Proprio in Liguria, nell'area di Genova, sin da questa mattina sono state registrate forti piogge e vento che hanno causato piccoli allagamenti ed il crollo di rami e di un grosso albero intero in strada a Sestri Ponente (Genova) senza però provocare danni a persone. Piccole frane e allagamenti si sono verificati anche nell'Imperiese e nel Savonese con alcune abitazioni che sono state parzialmente isolate, richiedendo l'intervento di vigili del fuoco e tecnici comunali.
Pericolo valanghe in Piemonte
Piogge in pianura e nevicate intense sono state protagoniste anche su parte dell'arco alpino in Piemonte. Ad Alagna (Vercelli) il maltempo delle scorse ore ha causato più di un metro di neve fresca. Proprio nel Vercellese, in Valsesia, a causa del pericolo valanghe, la Provincia ha segnalato la chiusura della strada provinciale 10 nel tratto Rimasto-Rima, della 124 che collega frazione Ferrate con Carcoforo, e della 82 tra frazione Piana e Rassa. Per lo stesso motivo anche Anas ha chiuso temporaneamente alcuni tratti della rete stradale di propria competenza, in particolare nel Verbano-Cusio-Ossola. E, nella giornata di oggi, è in vigore un'allerta arancione per valanghe di Arpa Piemonte a nord del territorio regionale, gialla per neve e valanghe sui settori nord-occidentali e nel Cuneese, gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale.
Criticità nell'Alessandrino
Domenica di criticità e disagi anche nella provincia di Alessandria dopo le forti precipitazioni che, dal pomeriggio di ieri fino alla prima mattina di oggi, hanno interessato la zona. Come comunicato dalla Protezione civile sono state segnalate frane e chiusure di strade mentre vengono monitorati con attenzione fiumi e torrenti. È esondata la Bormida ad Acqui Terme, in zona Archi, rimanendo nelle aree golenali e nell'alveo. Acqua dall'Erro in località Schiappato di Ponzone, nell'Alto Acquese al confine con il Savonese. A Castelnuovo, nel Tortonese, monitorato lo Scrivia, con portata ingrossata a causa della forte perturbazione in Liguria. Segnalate problematiche sul Rotaldo tra Occimiano e Casale Monferrato, lambendo le strade per alcune cascine.
Forte nevicata in Valtellina
In queste ore, poi, è stata segnalata una fitta nevicata in Valtellina che ha causato la chiusura della strada statale 36 dal km 137 al km 140 verso Madesimo (Sondrio). Sul posto sono intervenute le squadre Anas per gestire la viabilità e cercare di riaprire appena possibile la strada. Madesimo, comunque, non è isolata ed è raggiungibile anche da altre strade.
Neve anche nel Varesotto
Neve abbondante anche nel Varesotto specialmente durante la scorsa notte, con disagi alla viabilità che hanno interessato la zona nella giornata di oggi, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici a causa anche delle piogge che invece hanno interessato altre zone della provincia. Rimosse piante cadute sulle strade, soccorsi sono stati necessari anche per auto in panne o colpite da alberi caduti.
Instabilità al Sud
Dunque, proprio a partire da oggi, domenica 15 marzo, l'attuale fronte "evolverà in un vortice mediterraneo scivolando progressivamente verso le regioni meridionali e portando piogge e rovesci diffusi", fanno sapere gli esperti. Per questo motivo Calabria e Sicilia saranno le regioni maggiormente interessate da questa fase instabile.
Un generale calo delle temperature
Il passaggio di questa perturbazione aprirà la strada a correnti più fredde che faranno sentire i loro effetti già dall'inizio della prossima settimana. Si prevede, infatti, un generale calo termico su tutta la Penisola, con i valori previsti anche non in linea con la consuetudine del periodo.
Le previsioni per lunedì 16 e martedì 17
Entrando nel dettaglio delle previsioni, per lunedì 16 al Nord attesi rovesci sul Triveneto, mentre dovrebbe essere sereno altrove. Al Centro previste piogge su Lazio, sud delle Marche e Abruzzo, mentre sarà poco nuvoloso altrove. Al Sud si prospetta generale maltempo con piogge e rovesci diffusi. Martedì 17, invece, al Nord il tempo sarà stabile e poco nuvoloso. Al Centro attese piogge e rovesci sul medio Adriatico e Lazio, ma sarà sereno in Toscana e ventoso da Nord-Est. Al Sud in arrivo un vortice che porterà piogge diffuse e vento forte da Est. La tendenza sarà quella di una instabilità pomeridiana tipica della primavera nelle aree interne, specie del centro-sud.