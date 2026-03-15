Piogge in pianura e nevicate intense sono state protagoniste anche su parte dell'arco alpino in Piemonte. Ad Alagna (Vercelli) il maltempo delle scorse ore ha causato più di un metro di neve fresca. Proprio nel Vercellese, in Valsesia, a causa del pericolo valanghe, la Provincia ha segnalato la chiusura della strada provinciale 10 nel tratto Rimasto-Rima, della 124 che collega frazione Ferrate con Carcoforo, e della 82 tra frazione Piana e Rassa. Per lo stesso motivo anche Anas ha chiuso temporaneamente alcuni tratti della rete stradale di propria competenza, in particolare nel Verbano-Cusio-Ossola. E, nella giornata di oggi, è in vigore un'allerta arancione per valanghe di Arpa Piemonte a nord del territorio regionale, gialla per neve e valanghe sui settori nord-occidentali e nel Cuneese, gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale.

