Al Nord giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare comunque qualche acquazzone o temporali sui rilievi, specie alpini. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con precipitazioni in esaurimento. Al Centro condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con cieli che saranno sereni ovunque. Al sud e sulle isole giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in generale rialzo da nord a sud.