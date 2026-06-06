Introduzione
Tempo più stabile in Italia con l'alta pressione delle Azzorre che porta caldo ma senza eccessi: la prossima settimana, però potrebbe tornare il maltempo.
Quello che devi sapere
Anticiclone delle Azzorre
La situazione sinottica, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vede una circolazione depressionaria sull'Atlantico lambire l'Europa occidentale, mentre tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale prova a rimontare l'anticiclone delle Azzorre. Le condizioni meteo nella seconda parte del weekend e all'inizio della prossima settimana si faranno più stabili in Italia. Non mancheranno comunque fenomeni pomeridiani soprattutto sui settori alpini, e più localmente lungo l'Appennino. Temperature in aumento e di qualche grado sopra media, specie al centro-sud, ma senza eccessi di caldo.
Meteo in peggioramento
I principali modelli, a partire da metà della prossima settimana, mostrano un flusso di correnti fresche e umide lambire la nostra Penisola: condizioni meteo in peggioramento sulle regioni del nord con piogge e temporali diffusi e anche intensi, localmente anche a carattere di nubifragio. Tempo piu' asciutto invece al centro-sud con lieve flessione delle temperature. Per il secondo weekend di giugno l'anticiclone potrebbe risalire sull'Atlantico mentre una goccia fredda potrebbe muoversi sull'Europa interessando anche il Mediterraneo.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino molti addensamenti al settentrione con locali piovaschi. Al pomeriggio rovesci in sviluppo lungo l'arco alpino e in Appennino, stabilità prevalente su coste e pianure. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali. Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone appenniniche, soleggiato sulle coste tirreniche. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domani
Al Nord giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare comunque qualche acquazzone o temporali sui rilievi, specie alpini. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con precipitazioni in esaurimento. Al Centro condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con cieli che saranno sereni ovunque. Al sud e sulle isole giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in generale rialzo da nord a sud.
Previsioni per lunedì 8 giugno
Al Nord dopo una mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, al pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci sull'arco alpino e sui settori prealpini. Sole prevalente invece altrove. Valori termici in aumento. Centro: la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti dai quadranti meridionali. Sud: la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni; temperature massime che tenderanno ad aumentare ancora.