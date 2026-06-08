Sciopero treni 11 e 12 giugno: orari e fasce di garanzia

Anche per questo sciopero sono previste, come da legge, specifiche fasce orarie di garanzia. Nello specifico, i treni locali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord viaggeranno regolarmente nelle fasce feriali comprese tra le ore 6:00 e le 9:00 del mattino e tra le ore 18:00 e le 21:00 della sera.

I treni regionali, inoltre, porteranno a termine i loro viaggi se l'orario di arrivo alla destinazione finale è previsto entro un'ora dalla scadenza della fascia protetta, secondo quanto riportato sul tabellone ufficiale.

Va però tenuto presente che per i treni a media e lunga percorrenza, come le Frecce, gli Intercity e i convogli della flotta Italo non esistono fasce orarie fisse, ma i viaggiatori dovranno verificare la puntualità o la soppressione del proprio mezzo consultando preventivamente le liste dei treni garantiti diffuse sulle pagine internet istituzionali delle rispettive aziende.

In ogni caso, per essere sicuri di non aver problemi, i viaggiatori sono invitati a controllare le liste dei treni garantiti in caso di sciopero di Trenitalia e Italo. Inoltre, i treni disponibili di Trenord sono consultabili sul sito www.trenord.it, mentre per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.