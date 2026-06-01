Il 26 giugno si ferma ancora il settore ferroviario, in questo caso stop per il personale di Trenitalia nella direzione customer operations commerciale regionale del Piemonte. Lo sciopero è previsto dalle 9:00 alle 16:59. Lo stesso giorno tocca anche alle province di Como, Milano, Monza e Brianza dove a fermarsi sarà il personale di Atm Milano e Net (atm Milano e net Trezzo dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 a fine servizio, net Monza dalle 9.00 alle 11.50 e dalle 14.50 a fine servizio e funicolare Como Brunate dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio).