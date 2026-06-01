Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a giugno: calendario e dateCronaca
Introduzione
Sono diverse le giornate in cui i lavoratori, di vari settori, da quello dei trasporti a quello della cultura, incroceranno le braccia. Ecco alcune delle date da cerchiare in rosso sia a livello locale che nazionale.
Quello che devi sapere
8 giugno - trasporto locale di varie città
Si inizia l’8 giugno, con il trasporto pubblico locale di diverse città che si ferma per durate di tempo diverse:
- sciopero di 8 ore (dalle 16 alle 24) per il personale ATM di Messina;
- sciopero di 4 ore (dalle 12 alle 16) per il personale AMT di Catania;
- sciopero di 24 ore per il personale del trasporto di Modena, Reggio Emilia e Piacenza;
- sciopero di 4 ore (dalle 8:30 alle 12:30) per il personale ATAF di Foggia.
Per approfondire:
Camere penali, sciopero dall'8 al 12 giugno: "Grave intercettare avvocati"
Dall'8 al 12 giugno - Camere penali
L'Unione delle camere penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno: in questi giorni, secondo quanto annuncia l'Ucp, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia.
Il motivo della mobilitazione è quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. "Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, dalla Cedu e dal codice di procedura penale che occorre denunciare con fermezza", ha spiegato l'Ucp.
9 giugno - appalti ferroviari
Il 9 giugno si fermano per l’intero turno di lavoro in tutta Italia i lavoratori di Elior Spa - divisione itinere, addetti ai servizi di ritorazione e logistica a bordo treno.
10 e 11 giugno - trasporto marittino
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il 10 giugno sciopereranno i dipendenti Sers di Ravenna dalle ore 10.00 alle ore 22.00, mentre l'11 giugno a incrociare le braccia saranno i lavoratori di Blujet a Messina. Quest'ultima protesta, proclamata da Filt Cgil e Uiltrasporti, è prevista dalle ore 21.01 dell'11 giugno alle ore 20.59 del 12 con fasce orarie garantite dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.
11 giugno - trasporti
Per giovedì 11 giugno Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle ore 9.01 alle 17, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. Inoltre dalle ore 3.00 dell'11 giugno alle ore 2.00 del 12, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Mentre Assemblea Nazionale Pdm/pdb ha annunciato, sempre per l'11 giugno, lo sciopero nazionale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, del personale di macchina e bordo di gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl. E ancora scioperano:
- per 8 ore il personale FS Security della regione Sicilia, dalle 10:01 alle 18:00;
- per 4 ore il personale Amat di Palermo, dalle 11:00 alle 15:00.
12 giugno - trasporti
Anche il 12 giugno si fermano diverse realtà dei trasporti in varie città italiane, nello specifico:
- a Vicenza (Svt) Cub trasporti ha proclamato lo sciopero dalle ore 10.59 alle ore 14.59;
- il personale della divisione trasporto ferroviario di Napoli, dalle 9:00 alle 13:00;
- il personale Miccolis del servizio urbano di Potenza per 24 ore;
- il personale Csc di Latina, dalle 9:30 alle 12:30.
12 giugno - personale dei corpi e servizi di polizia locale
Per il 12 giugno è stato indetto lo sciopero nazionale del personale dei corpi e servizi di polizia locale (e/o municipale) dei Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Consorzi, Unioni Di Comuni, Servizi Associati tra Comuni, delle Regioni (anche a statuto speciale) per l'intera giornata.
12 giugno - personale del settore cultura
Sempre per il 12 giugno, CLAP - Camere del lavoro autonomo e precario, confederazione Cub, Usi Cts, Adl cobas, Cobas lavoro privato hanno indetto uno sciopero per tutto il personale del settore cultura.
13 giugno - settore aereo
Il 13 giugno si ferma il personale della società Enav di Verona Airport. Lo stop ha inizio dalle ore 6:00 e si concluderà alle 24:00. Blocco anche a Milano Linate, dove si ferma il personale Sky Service per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, e all’aeroporto di Cagliari, per 18 ore, con parte del gruppo Sogaerd che si ferma dalle 6:00 alle 24:00.
Gli altri blocchi dei trasporti durante il mese
Qui altre date da tenere presenti a giugno per scioperi nei trasporti a livello locale:
- Il 14 giugno a rischio i trasporti a Firenze per lo sciopero del personale Gest di 24 ore, con fasce orarie garantite dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00, e Autolinee Toscane, da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio.
- Il 19 giugno si ferma invece il personale del trasporto pubblico locale di Udine per 24 ore.
- Il 22 giugno blocco a Lecce. Uilt-Uil ha proclamato un blocco dalle 9:30 alle 12:30.
- Il 23 giugno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico di Napoli (Anm), indetto da Fisi dalle ore 12.45 alle ore 16.45. Nella stessa giornata, protesta di otto ore del personale di Trenitalia, proclamata da Fast Confsal e Orsa Ferrovie dalle ore 9.01 alle ore 17.00.
- Il 24 giugno stop al trasporto pubblico locale di Torino per il personale viaggiante urbano e suburbano.
15 giugno - personale dipendente da Farmacie Speciali con Ccnl Assofar
Sciopero nazionale di 24 ore, il 15 giugno, del personale dipendente da Farmacie Speciali con Ccnl Assofarm, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.
Dal 6 al 16 giugno - scuola: sciopero degli scrutini
Dal 6 al 16 giugno Usb Pubblico Impiego Scuola ha proclamato a livello nazionale lo sciopero breve degli scrutini di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, comprese le attività di scrutinio finale ed esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, con articolazione prevista a livello regionale. La protesta, limitata ai primi due giorni di scrutinio calendarizzati nelle singole scuole ed escludendo le classi quinte, è contro la riforma degli istituti tecnici, le linee guida per i licei e la riforma dell’attribuzione delle ore di sostegno.
26 giugno - settore ferroviario
Il 26 giugno si ferma ancora il settore ferroviario, in questo caso stop per il personale di Trenitalia nella direzione customer operations commerciale regionale del Piemonte. Lo sciopero è previsto dalle 9:00 alle 16:59. Lo stesso giorno tocca anche alle province di Como, Milano, Monza e Brianza dove a fermarsi sarà il personale di Atm Milano e Net (atm Milano e net Trezzo dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 a fine servizio, net Monza dalle 9.00 alle 11.50 e dalle 14.50 a fine servizio e funicolare Como Brunate dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio).
30 giugno - personale educativo asili nido, scuole materne/infanzia
La CSLE ha indetto per il 30 giugno uno sciopero del personale educativo degli asili nido e delle scuole materne/infanzia comunali.
Per approfondire: