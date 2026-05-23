La mobilitazione, accompagnata da una manifestazione nazionale, indetta in seguito a quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati

L'Unione delle camere penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno: in questi giorni, secondo quanto annuncia l'Ucp, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia.

"Gravissima violazione del diritto di difesa"

Il motivo della mobilitazione è quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. "Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, dalla Cedu e dal codice di procedura penale che occorre denunciare con fermezza", è stato spiegato dell'Ucp.