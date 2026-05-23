Il rapporto

Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 a oggi, cosa è rimasto uguale e quali sono state le risposte. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi dei gruppi criminali, emerge lo sviluppo delle tecnologie, con l'ampliamento del ventaglio delle vittime perché chiunque è un potenziale bersaglio di estorsioni e frodi online in larga scala. Il report evidenzia inoltre che l'attività più redditizia delle mafie rimane il traffico di sostanze stupefacenti: basti pensare che lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroina e metanfetamina genera proventi per tra i 3 e i 7 miliardi di dollari e quello di cocaina almeno 10 volte tanto, nonostante la diversificazione del business in reati ambientali, traffico di opere d'arte, nel disboscamento illecito. Emerge inoltre, dal rapporto, il ricorso continuo alla violenza e alle intimidazioni per affermare il potere, in media un omicidio volontario su 5 al mondo è legato alle organizzazioni criminali e il dato sale in America latina dove un omicidio su 2 porta la firma dei cartelli del narcotraffico.