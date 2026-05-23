Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
Fra i temi principali affrontati dalle aperture dei giornali ci sono le trattative per un’intesa fra Stati Uniti e Iran, il caso degli attivisti della Flotilla, il ritrovamento dei corpi dei sub alle Maldive e il nuovo decreto carburanti. Spazio anche alle elezioni comunali di domenica e lunedì e all’addio a Carlo Petrini
- Apertura con titolo "Usa e Iran, sprint per l'intesa". I media arabi: presto l'annuncio. Trump: Teheran lo vuole diperatamente. Spazio anche alla tragedia delle Maldive: "Grotte, cunicoli, nuvole di sabbia. Ecco dov'erano i corpi dei sub". Poi il nuovo decreto carburanti: "Tagli alle accise, aiuti ai Tir".
- Apertura con titolo "L'Europa contro Israele". Ben-Gvir, l'Ue apre a sanzioni. Gb, Francia, Italia e Germania: stop insediamenti dei coloni. Poi la trattativa Usa-Iran, il caso dei sub morti alle Maldive e il decreto carburanti. Spazio anche alle dimissioni di Tulsi Gabbard, capo degli 007 americani, e alla morte del fondatore di Slow Food Petrini.
- Apertura con titolo "Iran-Usa, pace vicina. La rabbia di Israele". Diversi gli approfondimenti sul tema del conflitto in Medio Oriente. Spazio poi alla morte di Carlo Petrini.
- Apertura con titolo "Benzina, prorogato lo sconto". Meloni vede gli autotrasportatori: aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo. Cento milioni anche per l'agricoltura. Energia, i segnali dell'Europa all'Italia: possibili fondi da Pnrr e Coesione. Poi spazio al divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi.
- Apertura con titolo "Spalletti resta". La Juve vuole andare avanti con Luciano. Il tecnico chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa. Intanto si infortuna Yildiz: salterà il derby. Spazio anche a tennis e F1: "Sinner al Roland Garros e Kimi in Canada per vincere ancora".
- Apertura con titolo "Mou si tiene Paz". Nico rientra alla casa madre: piace a José che non lo molla. Spazio anche a "Dela: no a 2 miliardi. Non vende il Napoli: rifiutata l'offerta di un fondo Usa".
- Apertura sul derby di Torino, poi il caso Nico Paz con Fabregas contro Zanetti: "Ha mancato di rispetto. Nico o torna al Real o resta a Como".
- Apertura con titolo "Prove di sinistra islamista". Sottomissione alle urne a Venezia. Il porta a porta dei candidati bengalesi dem: "Vota in nome di Allah". E chiedono di fermare il "modello securitario". Poi un approfondimento sulla puntualità dei treni e un pezzo su "Sos cybersicurezza: adesso la Flotilla 'imbarca' gli hacker".
- Apertura con titolo "Partite Iva, proroga pagamenti al 20 luglio. Dimezzato il taglio alle accise del diesel". Poi "Accordo tra Ue e Messico. L'Europa approda nel 'cortile di casa' Usa". Spazio anche al festival dell'Economia di Trento.
- Apertura con titolo "Torture e violenze sessuali: si indaga su Ben-Gvir&C.". L'Ue valuta di sanzionare il ministro. E la polizia d'Israele accusa i militari. Spazio anche a "Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro", al decreto carburanti e al Processo Ilva.
- Apertura con titolo "Terrorista sul barcone: espulso". Arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione: "In Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto". Ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia. Poi spazio alla Flotilla e all'accordo Usa-Iran per la pace.
- Apertura dedicata agli Usa con titolo "Caos tra i repubblicani e nei servizi. A Trump serve la pace con l'Iran". Poi "Consob, Cornelli e i suoi conflitti. Il legame con Abi".
- Apertura con titolo "Le vie del centro". Test elettorale per 6 milioni, si vota in oltre 660 comuni. Azione e Pld in campo. Iv a sinistra. Incognita Vannacci.
- Edizione del weekend con approfondimenti sull'accordo Usa-Iran, sull'addio a Carlo Petrini, sulle truppe americane in Europa e sulle elezioni amministrative. Spazio anche a "Pil giù, debito su. E poi? L'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro Paese".
- Apertura sulle trattative per la pace in Medio Oriente: "Usa-Iran, ipotesi accordo. 'Decisive le prossime ore'". Spazio anche al recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive, al decreto carburanti e alla Flotilla.
- Apertura con titolo "A secco. Proroghe, bonus e sconti a termine. Il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Senza soldi se non per misure tampone, Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles. Che non arriva". Poi spazio alle trattative Usa-Iran, alle elezioni amministrative e all'addio a Carlo Petrini.