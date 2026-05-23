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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

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Fra i temi principali affrontati dalle aperture dei giornali ci sono le trattative per un’intesa fra Stati Uniti e Iran, il caso degli attivisti della Flotilla, il ritrovamento dei corpi dei sub alle Maldive e il nuovo decreto carburanti. Spazio anche alle elezioni comunali di domenica e lunedì e all’addio a Carlo Petrini

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa

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