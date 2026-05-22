Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le previsioni dell'Unione europea sulla crescita economica: l'Italia è "ultima per il pil e prima per debito pubblico". Spazio anche alle testimonianze degli attivisti della Flotilla, torturati e derisi dagli israeliani. Il governo italiano chiede "sanzioni europee" al ministro israeliano Ben-Gvir. Poi, l'attacco ucraino sulla base dei servizi russi nel Kherson. Infine, Trump schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi
- In apertura la "frenata del Pil" per guerra ed energia, mentre "Meloni avvisa l'Ue". Secondo le previsioni di Bruxelles, "l'Italia ultima per crescita nel 2027". La premier: "Nuova fase o diventerà irrilevante". Spazio anche all'attacco ucraino sulla base die servizi russi: "Cento vittime". In prima pagina anche la Flotilla e il governo italiano che chiede "contro Ben-Gvir sanzioni europee". Poi, la portaerei Usa Nimitz diretta verso Cuba: "L'ira di Mosca". Infine, le indagini sul caso dei 5 sub morti alle Maldive.
- In primo piano ancora i dati sulla crescita economica in Italia: il nostro Paese "maglia nera". L'Ue taglia le stime 2027: "Italia ultima per il pil e prima per il debito pubblico". Spazio anche all'attacco ucraino sulla base russo in Kherson, e la Germania replica: "Pronti a guidare la Nato". In prima pagina anche il racconto di un testimone della Flotilla: "Botte, abusi e coltelli alla gola". Infine, Trump "prepara l'assalto a Cuba" dopo che la portaerei Nimitz p stata schierata nei Caraibi.
- In apertura le testimonianze degli attivisti della Flotilla rientrati in Italia: "Abusati dagli israeliani". E ancora: "Spogliati e torturati, poi ridevano". Il ministro Tajani chiarisce che "l'Italia non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti" e chiede all'Europa di "sanzionare Ben-Gvir". Spazio anche alla lettera della premier Giorgia Meloni pubblicata da La Stampa: "Campagna di Renzi sui treni in ritardo: nessuna furia, facciano pure". In prima pagina anche l'addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.
- In apertura le previsioni di Bruxelles sull'economia: "La guerra rallenta l'Europa". A frenare la crescita europea e italiana è "lo shock energetico". Spazio anche all'attacco ucraino sugli 007 russi, mentre Trump schiera una portaerei nei Caraibi. In prima pagina anche il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla: "Siamo stati torturati". E il governo chiede "sanzioni Ue". Poi, il caso Garlasco con l'intervista al giudice Vitelli che assolse Stasi in prim grado: "Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole".
- "Svolta Milan" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sull'arrivo di Cardinale che "prende Goretzka e blinda Allegri". Spazio anche all'intervista a Kimi Antonelli: "Sono il teppista della Mercedes, Valentino è il mio maestro". In prima pagina anche il tennis, con il tabellone del Roland Garros e la posizione di Sinner: "Parigi in discesa, i più pericolosi solo in finale". Poi, l'Inter e il presidente Marotta: "Noi siamo Milano, unici con 2 stelle".
- In apertura il "piano di Luka": "Modric nello staff di Max". Se Allegri "restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027". Poi, l'arrivo di Sarri a Bergamo. E sul fronte Juventus, Spalletti chiede "garanzie per restare". In prima pagina anche la Roma: "E' Ryan l'uomo in più". Infine, il tennis con il sorteggio per il Roland Garros: Sinner, la prima è con Tabur.