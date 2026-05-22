Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le previsioni dell'Unione europea sulla crescita economica: l'Italia è "ultima per il pil e prima per debito pubblico". Spazio anche alle testimonianze degli attivisti della Flotilla, torturati e derisi dagli israeliani. Il governo italiano chiede "sanzioni europee" al ministro israeliano Ben-Gvir. Poi, l'attacco ucraino sulla base dei servizi russi nel Kherson. Infine, Trump schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi