Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 maggio: la rassegna stampa

L'Ira del Colle e del governo italiano dopo che il ministro israeliano Ben Gvir ha deriso gli attivisti della Flottilla fermati, l'apertura al dialogo tra Usa ed Iran per la guerra nel Golfo, l'incontro tra Giorgia Meloni e Modi e l'abbraccio del ragazzo accoltellato a Milano al suo carnefice dopo la sentenza in tribunale. Per lo sport, l'Europa League ed il futuro delle big di serie A tra acquisti e valzer sulle panchine. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola