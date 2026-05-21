Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 maggio: la rassegna stampa

L'Ira del Colle e del governo italiano dopo che il ministro israeliano Ben Gvir ha deriso gli attivisti della Flottilla fermati, l'apertura al dialogo tra Usa ed Iran per la guerra nel Golfo, l'incontro tra Giorgia Meloni e Modi e l'abbraccio del ragazzo accoltellato a Milano al suo carnefice dopo la sentenza in tribunale. Per lo sport, l'Europa League ed il futuro delle big di serie A tra acquisti e valzer sulle panchine. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il caso della Flotilla è in apertura: "L'oltraggio, ira dell'Italia". Gli attivisti fermati "messi alla gogna in Israele da Ben Gvir". Condanna di Mattarella e Meloni, il governo: "Pretendiamo le scuse". "Bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video", Netanyahu parla di "errore". Medio Oriente: "Il dialogo Usa-Iran", ma intanto Trump porta via "5mila soldati dall'Europa". Roma: "Meloni-Modi, super vertice da 20 miliardi". Studente aggredito a Milano: "Vent'anni a chi lo accoltellò. E lui lo abbraccia".
- Ancora la questione Flotilla in primo piano: "La vergogna di Israele". Ben Gvir "umilia gli attivisti in stato di fermo, inginocchiati e bendati". Mattarella: "Trattamento incivile di persone bloccate illegalmente". Meloni: "Inaccettabile". Medio Oriente: "Tra Usa e Iran intesa più vicina". Esteri: "L'America accusa Raul Castro per quattro omicidi nel 1996". Milano: "La lezione di Davide che in aula abbraccia i carnefici".
- "Ben-Gvir, crisi Italia-Israele", titola in apertura il quotidiano torinese. Il ministro israeliano "umilia e deride gli attivisti della Flotilla", Mattarella: "Livello infimo". Meloni: "Pretendo le scuse". Politica: "Salvini apre al voto anticipato". La sentenza di Milano: "Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono". Calcio: "Spalletti al bivio derby, l'ombra delle dimissioni".
- "Flotilla, attivisti umiliati. Sdegno di Colle e governo", si legge in apertura. Il ministro Ben Gvir "deride i prigionieri bendati e legati". Mattarella: "Livello infimo e incivile". Meloni e Tajani: "L'Italia pretende le scuse". Medio Oriente: "L'accordo vicino, svolta sull'Iran". Italia-India: "La premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi". La rapina di Milano: "Accoltellato e reso invalido, abbraccia il suo aggressore".
- Il futuro del Milan in primo piano: "Solo Max". I rossoneri vogliono "tenere Allegri" e presto è in programma un "incontro con Cardinale". Intanto "Goretzka firma, poi l'attaccante". Duello per Sarri: "Blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli". Juventus: "No di Bernardo Silva senza la Champions. Il portoghese sceglie l'Atletico". Inter: "Il Bayern su Bisseck. Con Muharemovic in arrivo anche Solet". Tennis, l'intervista a Nadal: "Sinner fa paura".
- Focus sulla Juventus in apertura: "Le civette sul Comolli". Champions "quasi compromessa, Elkann ha in mente un altro ribaltone". Mercato "flop", l'ad rischia e Bernardo Silva "può sfumare". Il futuro della panchina del Napoli, dopo Conte: "DeLa ora ha fretta". Ansia Milan: "Il conto di Max". Ausilio in azione per l'Inter: "Il primo è Palestra". Europa League, vince l'Aston Villa: quinto trofeo per Emery.
- Ancora il futuro dirigenziale in casa Juventus in primo piano: "No Champions, no Comolli". Elkann vuole "aspettare l'esito del derby, verificare di persona la situazione alla Continassa e fare i conti". Il Torino intanto prepara la stracittadina: "Paleari sogna un altro derby da vero Toro. Ismajli c'è". Europa League: "Aston Villa, che trionfo!". Serie B: "Il Catanzaro si gioca la A con il Monza". Tennis, intervista a Nargiso: "L'unico rivale di Sinner è Sinner". Golden Boy: "Il calcio italiano rinascerà così".
- "La Flotilla mette in ginocchio Israele", è il titolo d'apertura. Attivisti "umiliati da Ben Gvir, il mondo condanna (a parole)". Autostrade, le intercettazioni: "Le tariffe se le sono magnate". Focus su "Tomasi e i 3 milioni alla moglie". Ucraina-Russia: "Negoziatore cercasi. Merkel o Draghi su Mosca e Kiev, l'Ue è senza idee". I verbali su Cospito: "Delmastro anno nero, condanna anche in appello".
- L'alta tensione Italia-Israele in apertura: "Meloni difende la Flotilla, loro la mettono a testa in giù". Attivisti in ginocchio mentre Ben Gvir "li deride". Ira del governo, Meloni: "Ora le scuse". Sdegno di Mattarella: "Trattamento incivile". L'incontro: "Giorgia e l'asse con Modi, Italia e India vicinissime". L'attentato di Modena, la denuncia: "Ho sentito Salim annunciare l'attacco". Usa: "Castro incriminato". Il caso Cospito: "Il giudice ribalta il Pg, Delmastro condannato".
- Il caso Flotilla domina l'apertura: "Scemo e più scemo". L'ultra-ortodosso Ben Gvir "si prende gioco dei pro-Pal in ginocchio e fa infuriare il mondo". Tra i fermati anche l'onorevole Carotenuto (M5S) che "la spara enorme" dicendo: "Noi come gli ostaggi del 7 ottobre". Attentato di Modena: "Albanese, Hannoun e il G8. Il caso dell'avvocato di Salim". Medio Oriente: "Si avvicina la pace in Iran". Tv, Grande Fratello Vip: "Mussolini vince al televeoto".
- Focus sulle obbligazioni retail in apertura: "Arriva il Btp Italia Sì anti inflazione". Dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo "con durata di cinque anni". Trento, Festival dell'economia: "Tutto esaurito nel primo giorno". Decreto accise: "Partite Iva, proroga tasse a fine luglio, poi ritardi più cari". Dazi: "Via libera Ue al patto commerciale con gli Usa". Flotilla: "Ben Gvir umilia gli attivisti prigionieri".
- "Falsi amici della libertà" è uno dei titoli presenti in prima pagina. Il riferimento è a Trump che "si innamora dei successi, ma non ci sono Delcy Rodriguez a Teheran". Ma anche a Putin che "torna a Mosca con il denaro di Xi per portare avanti la guerra con l'Ucraina". La Via del cotone: "Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti". Paradosso Delmastro: "L'ex sottosegretario condannato anche in appello. I pm hanno chiesto tre volte di scagionarlo".
- Il caso Flotilla ancora in primo piano: "Ben vi stava". Il ministro israeliano Ben Gvir "si esibisce davanti ai prigionieri con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Ora i governi europei agiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze". Politica: "Il governo Meloni non sa se dura". Il vertice di Pechino: "Siamo autosufficienti, a Putin basta Xi". Usa: "Trump ruba all'erario per dare ai golpisti".
- In primo piano "le torture di Israele sugli attivisti" della Flotilla. Lo sdegno del mondo: "Vergogna". Il ministro Ben Gvir deride i pro-Pal mentre "sono ammanettati, bendati ed in ginocchio". Ira di Meloni e dei leader Ue, Mattarella: "Livello infimo". L'inchiesta dei servizi segreti: "Del Deo, Caputi e quei soldi allo spione". Messina: "Sotto il Ponte il nulla, la città immobile va al voto".
- La politica in prima pagina: "Vannacci sua". Futuro Nazionale "avanza sui social, tra i giovani, nel Centro e nel Nord-Est". Lega e FdI temono "un'emorragia di voti nel 2027". L'intervista a Calenda: "L'Europa si salverà se continuerà lo spirito comunitario". Israele: "Ben Gvir e i soprusi sulla Flotilla, così a rimetterci è Israele". Il vertice: "Xi-Putin, intesa solida ma non c'è ancora l'ok sul gasdotto siberiano". Modena, il commento: "El Koudri è pericolo. Ah, e prima?".
- Flotilla: "Arresti e umiliazioni". L'appello: "Israele liberi gli attivisti". Il ministro Ben Gvir "deride i 430 militanti fermati al largo, bendati e messi in ginocchio". Ira dell'Italia, Mattarella: "Trattamento infimo e incivile". Medio Oriente: "Spiragli per la tregua tra Iran e Usa, accordo vicino". Dazi: "L'Ue vara l'intesa con gli Stati Uniti ma con lo scudo". Maldive: "Recuperati gli ultimi due corpi".