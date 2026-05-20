Caso Cospito, confermata in Appello la condanna a Delmastro

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico. Per lui la Procura generale aveva sollecitato l'assoluzione. "Sicuramente andremo a Cassazione", sono le uniche parole dette dall'esponente di Fratelli d'Italia
I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. L'esponente di Fratelli d'Italia è difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino. In Primo grado era già stato condannato alla stessa pena. Lo scorso 22 aprile il sostituto procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione perché "il fatto non costituisce reato". La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Subito dopo il verdetto, Delmastro, che era presente in aula, ha lasciato la Corte d'appello. "Sicuramente andremo a Cassazione", sono state le sue uniche parole.
IPA/Ansa
Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in carcere al 41 bis
Da ottobre 2022 ad aprile 2023 ha portato avanti uno sciopero della fame contro l'applicazione del carcere duro nei suoi confronti. È stato condannato per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006. I suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo ostativo