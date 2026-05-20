Il pm di Milano aveva chiesto 12 e 10 anni di carcere per i 18enni Alessandro Chiani e Ahmed Atia, accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti del 22enne Davide Cavallo, vittima di un brutale pestaggio lo scorso 12 ottobre in Corso Como. Cavallo era stato aggredito da un gruppo di cinque ragazzi che volevano rubargli una banconota da 50 euro. Uno di questi lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente

È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, fuori da una discoteca della movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gup di Milano Alberto Carboni.

L'abbraccio in aula tra la vittima e gli aggressori

In aula, prima della sentenza, c'è stato anche un abbraccio in segno di perdono tra Cavallo e i due imputati, per i quali il pm aveva chiesto 10 e 12 anni. Cavallo era stato aggredito da un gruppo di cinque ragazzi che volevano rubargli una banconota da 50 euro. Uno di questi lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Gli altri tre responsabili, minorenni, sono imputati in un processo parallelo davanti al tribunale per i minori.