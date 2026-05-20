Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la denuncia degli attivisti della Flotilla: “6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma” dalla Marina israeliana. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato di M5S Carotenuto. In primo piano anche il recupero dei corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive, la visita di Putin in Cina e la convalida dell’arresto di El Koudri, che sabato ha ferito otto persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto a Modena

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Il momentaneo dietrofront di Donald Trump rispetto agli attacchi contro l'Iran, lo stop alla...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sui giornali in edicola ancora grande spazio per la tragedia di Modena. Escluso il terrorismo, El...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali l’auto piombata a 100 all’ora sulla folla a Modena, ci sono alcuni...

15 foto

Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi

Cronaca

Un'auto a velocità sostenuta ha investito una decina di persone a piedi in centro città. In...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate al giallo dei cinque italiani morti alle Maldive, mentre...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Gip: “El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici"

    Cronaca

    "Sussiste in  maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa...

    Lodi, donna accoltellata per strada: è in gravissime condizioni

    Cronaca

    Colpita con due fendenti all’addome e uno al braccio, la donna è ricoverata in ospedale a...

    Quirinale, Mattarella riceve i vertici di Sky Italia

    Cronaca

    Il presidente della Repubblica ha incontrato l'Amministratore Delegato Andrea Duilio, l'Executive...