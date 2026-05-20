Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la denuncia degli attivisti della Flotilla: “6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma” dalla Marina israeliana. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato di M5S Carotenuto. In primo piano anche il recupero dei corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive, la visita di Putin in Cina e la convalida dell’arresto di El Koudri, che sabato ha ferito otto persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto a Modena
- In apertura “Flotilla, spari e arresti in mare”, “Proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato M5S Carotenuto”. Spazio anche a “Putin dall’alleato Xi la sfida all’Occidente” e all’analisi “Il costo della guerra per le imprese: 25 miliardi di dollari”. In taglio centrale “La morte di mister Mango: ‘È stato ucciso dal figlio’” e la tragedia alle Maldive: “Recuperati 2 sub. ‘Persi nella grotta senza più aria’”. In primo piano anche “Modena, El Koudri resta in carcere. Voleva la strage. Ma per il pm non è terrorismo”.
- L’apertura è dedicata a “Israele spara sulla Flotilla” con l’intervista a Carotenuto: “Netanyahu dovrà rispondere al mio sequestro”. In primo piano anche “Spese Nato, destra nel caos” e “Putin da Xi. Cina a un bivio”. In spalla il reportage “Il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo”. Spazio anche all’inchiesta di Modena con “Il gip: ‘El Koudri resti in carcere non ha agito perché disturbato’” e al caso delle Maldive con “Recuperati i corpi di altri 2 sub: ‘Omicidio colposo’”.
- In apertura “Tiro alla Flotilla”, con le parole di “Carotenuto: rapimento di massa”. Sotto, spazio a “Putin in ginocchio da Xi Jinping” e ai commenti “Pechino manovra i rivali indeboliti” e “Così l’Ai controllerà anche l’atomica”. In spalla l’auto sulla folla a Modena con “Cittadinanza agli egiziani eroi. Tajani sfida Salvini” e l’intervista “Jebreal: la Lega li vuole deportare”. Spazio anche a “Pannella quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono”.
- In apertura “Patto, l’Europa apre all’Italia”. In primo piano anche “Spari sulla Flotilla fermati 29 italiani”. Spazio poi a Roma con “Attrazione Capitale” e al tema economico “Ai massimi dal 2007 i rendimenti dei bond Usa”. In taglio centrale anche la tragedia alle Maldive con “Nelle GoPro dei sub i video della tragedia” e “Il Papa, Musk e l’Ia. Tecnologia e uomo possono convivere”. In taglio basso: “Putin (indebolito) alla corte di Xi per parlare di gas”.
- In apertura “AI, una raffica di Ipo da 4mila miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street”. Spazio anche a “Accise: nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale” e a “Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultrasettantenni”. In taglio basso “In bici con una gamba sola a portare aiuti e cibo a Gaza” e “Governare da super potenza, adesso per Xi inizia il difficile”. In spalla spazio a “Trump all’Iran: accordo in pochi giorni oppure nuovi raid”.
- L’apertura è dedicata a “Conte sempre azzurro, “Domenica il saluto al Maradona: va via a zero e in accordo col club. Antonio ora è favorito per fare il Ct”. In alto spazio al Giro con “Ganna record” e, in spalla, al Milan con “Il Milan è pronto a tutto”. In taglio basso “Alcaraz salta anche Wimbledon”. Spazio anche alla Juve con “Ci prova Chiellini. C’è da salvare la Juve del futuro”.
- L’apertura è dedicata all’”Attentato di Modena: la pazzia non c’entra Salim voleva la strage”. In evidenza anche “Energia, l’Europa apre alla proposta italiana. Si tratta sulla flessibilità” e “Spese Difesa. Il 5% è troppo. Ma la mozione viene ritirata”. Spazio al Medio Oriente con “Flotilla, italiani fermati. Tajani: ‘Dovete liberarli’”. In taglio basso la tragedia alle Maldive con “Recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai pm”. In spalla, spazio a “Contro Hamas prima denuncia dei palestinesi”.
- In apertura “Modena, non è terrorismo. Ma El Koudri voleva la strage”. In primo piano troviamo “Israele, spari contro la Flotilla. Deputato tra i 29 italiani fermati”. Spazio anche a “Trump all’Iran: ‘Intesa accettabile o vi colpiremo’” e “Putin in Cina dall’amico Xi. E intanto testa i missili nucleari”. In taglio basso: “Maldive, i sommozzatori finlandesi recuperano altri due corpi e le telecamere”.
- In apertura “Gli sì è ristretto il riarmo”, “‘5% irrealistico’, Crosetto blocca la mozione Fdi-Lega-Fi”. In spalla, spazio all’editoriale “Riarmo in disarmo”. In alto: “Bibi sequestra l’intera Flotilla: 400 rapiti, incluso Mantovani”. Spazio anche a “Putin dall’amico Xi: Iran, Ucraina e affari sul tavolo” e “Starlink: quel file dopo l’incontro col fido Stroppa”. In taglio basso: “Stellantis ‘ricicla’ un’e-car nel ’28: non serve all’Italia”.
- In apertura “Non, Putin ne regrette rien”, “Il capo del Cremlino non si pente della guerra, va a Pechino a fare affari”. Spazio anche a “Bugie di guerra”, con “Mosca che accusa la Lettonia di fare da base per gli attacchi ucraini e minaccia di colpirla”. In spalla, spazio a “Il futuro della Rai”, “Il doppio pressing su FdI” e “La sferzata Delrio”. In alto, l’editoriale “Quando il racconto della pazzia svela imbarazzi o sciacalli. Oltre Modena. Guida politica alle strumentalizzazioni della ‘follia’ di fronte al terrore”.
- In apertura il “Muro di gomma”: “Hanno anche sparato, pallottole di gomma per fermare le ultime barche della Flotilla arrivate a 80 miglia da Gaza”, con il commento “Israele spara su tutti. Violenza e impunità senza confini”. In taglio centrale “La destra si fa la guerra per il riarmo” e “Così Meloni ha ipotecato il futuro”. In taglio basso “Sovraffollato e chiuso. È il carcere meloniano”, “In Libia la tortura non è crimine, sistema” e “Le giravolte di Trump Teheran: ‘Nuovi fronti’”.
- In apertura “Controcorrente”, “Sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, sinistra e Pd si spaccano. Se l'estremismo pro-Pal perde, la maggioranza silenziosa tiene”. In spalla il commento “Liberiamoci dal basaglismo ideologico”. In taglio basso spazio a “Bonetti (Azione) ‘Ora un’alternativa al bipolarismo’” e “Al Csm oggi arriva il testo anti-gogna: ‘Non è un bavaglio’”. Spazio anche al vertice con “Putin è a Pechino. Decine di accordi nell’intesa con Xi”.
- In apertura “‘Israele spara contro la Flotilla’: Pirateria di Stato, ma l’Ue è muta”. In evidenza anche “Trump e Putin. Due autocrati uniti dai loro insuccessi”. Spazio a “Un governo di ‘campatori’ fa male all’Italia” e “Del Deo a Belloni: ‘Speriamo che Domani si fermi’”. In taglio basso “‘Climate change, chi rompe paga’. Il voto all’Onu può cambiare tutto”, “Essere umani conterà qualcosa? Dipende da ciò a cui daremo valore” e “Prigioniero delle sue quinte Almodóvar rischia il cringe”.
- In apertura “Non è matto”, “Attentato a Modena: il gip smonta la sinistra”, con l’editoriale: “Ecco chi sono i veri pazzi in questa storia”. In evidenza anche “Zapatero e Sanchez nei guai. Crollano i miti spagnoli del Pd” e “Africano gira per Milano con in mano una mannaia”. Spazio a “Tutti a terra. È finita la gita della Flotilla” e “Governo pronto a rinnovare il taglio alle accise”. In taglio basso: “I dubbi dei cattolici sull’enciclica di Leone”.