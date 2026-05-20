Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la denuncia degli attivisti della Flotilla: “6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma” dalla Marina israeliana. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato di M5S Carotenuto. In primo piano anche il recupero dei corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive, la visita di Putin in Cina e la convalida dell’arresto di El Koudri, che sabato ha ferito otto persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto a Modena