Una donna di 50 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano. Ferita all'addome, la vittima è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La donna era in auto quando ha visto un uomo in apparente difficoltà e si è fermata, scendendo poi dal mezzo per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. L'uomo senza alcun motivo l'ha colpita con un coltello ed è poi fuggito. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che hanno ascoltato la deposizione della donna in ospedale.