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Lodi, donna offre aiuto a uno sconosciuto: lui la accoltella per strada

Cronaca

Colpita in strada da un uomo a cui aveva chiesto se avesse bisogno di aiuto. Ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita

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Una donna di 50 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano. Ferita all'addome, la vittima è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La donna era in auto quando ha visto un uomo in apparente difficoltà e si è fermata, scendendo poi dal mezzo per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. L'uomo senza alcun motivo l'ha colpita con un coltello ed è poi fuggito. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che hanno ascoltato la deposizione della donna in ospedale. 

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