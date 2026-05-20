Lodi, donna accoltellata per strada a Castelgerundo: è caccia all'uomo

L'uomo dopo l'aggressione è fuggito tra i campi

Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.

