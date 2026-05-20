Lodi, donna accoltellata per strada a Castelgerundo: è caccia all'uomo

La vittima, che resta in gravi condizioni, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando è stata aggredita dall’uomo che l’ha colpita con tre coltellate
Continua la caccia all'uomo che martedì sera, a Castelgerundo in provincia di Lodi, ha inferto tre coltellate a una cinquantaquattrenne, biologa per l'Asst di Lodi, di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi.
L'uomo dopo l'aggressione è fuggito tra i campi
Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.